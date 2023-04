Incontro con Giada Romano e il mondo dei manga "Da autodidatta ho pubblicato la mia saga"

In classe a Santarcangelo, dai ragazzi della Franchini, è stata ospite la scrittrice e disegnatrice di manga riminese, Giada Romano. L’autrice è arrivata a pubblicare una saga chiamata "Riflessi di luce" e ormai è conosciuta anche fuori Italia. Giada ha frequentato diverse scuole, ma per il disegno ha studiato da autodidatta. Nel 2009 ha aperto un negozio online, Milkshop, in cui tutt’ora crea, stampa e disegna t-shirts e accessori in stile kawaii. Nel 2012 tramite il suo canale YouTube “TheLostJade” comincia a realizzare video tutorial sui manga. Sostiene che questo lavoro non è sufficiente per vivere, ma le dà tante soddisfazioni. Il tema trattato nella sua saga “Riflessi di Luce” è quello di andare oltre alle apparenze, "distruggere le nostre maschere quotidiane per provare a raggiungere i riflessi più nascosti di ognuno di noi" dice l’autrice. Durante la sua vita, i professori le avevano detto che non sarebbe riuscita a realizzare il suo sogno in Italia. Per sette anni ha ascoltato le loro opinioni, poi però ha deciso di seguire il suo cuore ed è stata la scelta giusta. Nonostante i momenti difficili, non ha mai pensato di mollare ed è un grande esempio di coraggio e tenacia.

Layla Laterza,

Beatrice Biscari,

Natalie Curzi III C