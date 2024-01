Incontro sulla guerra in Medio Oriente

Con l’acuirsi del conflitto bellico in Medioriente, la rassegna online Testimoni di speranza, che mette in luce figure esemplari dei nostri tempi, continua con l’incontro ‘Dialogo sulla Palestina’ con don Giovanni Biallo, esperto in Cristianesimo Orientale. L’appuntamento è per stasera sera alle 21. Organizzato dal Punto Giovane di Riccione con un gruppo di amici, l’ottavo incontro della rassegna come sempre potrà essere seguito sul canale youtube di Pregaudio, dov’è possibile visionare anche le precedenti serate, a partire dalla prima, tenuta dall’arcivescovo di Bologna, presidente della Cei, Matteo Zuppi. Alla vigilia della Giornata della memoria, l’incontro assume un ulteriore significato. Da anni impegnato ad approfondire i temi della nuova evangelizzazione, che propone come guida di pellegrinaggi, don Giovanni, assistente spirituale dell’Opera Romana Pellegrinaggi, prima che la guerra lo impedisse si recava anche due volte al mese in Terra Santa.