Incoronati i vincitori della mostra. Ecco i migliori bovini romagnoli

Al parco urbano del Conca, nell’ambito dell’Antica Fiera di San Gregorio di Morciano, sono andati in scena gli appuntamenti del Foro Boario. Riflettori puntati sulla quarta edizione della Mostra interprovinciale dei bovini di razza romagnola, che ha incoronato i suoi re e le sue regine. Quieta di Giuseppe Drudi (in foto sotto) è stata proclamata campionessa junior, mentre Quirico (in foto sopra) dell’azienda agricola Dini ha vinto il premio di campione junior. I titoli di campionessa senior e campione senior sono andati rispettivamente a Nuvola della società agricola Dini e a Minaco di Amos Torriani. Mercoledì 12 marzo si svolgeranno le premiazioni dei cavalli protagonisti della 31esima edizione della Mostra mercato del cavallo.