Incrocio pericoloso: arriva una rotatoria

L’elenco delle rotatorie a Riccione si allunga: per il 2024 ne è prevista una all’incrocio tra i viali Dell’Ecologia e Gradara, da tempo nel mirino dei residenti di Raibano per la sua pericolosià. Ad annunciarlo, mercoledì sera durante il partecipatissimo pubblico incontro #RiccionePartecipa, viaggio della giunta comunale nei quartieri di Riccione, è stato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola che, affiancato dalla sindaca Daniela Angelini, ha pure presentato altre opere da realizzare in zona. In elenco l’asfaltatura di numerose strade della zona, compreso i viali Ca’ Pronti, Del Lavoro, Dell’Ecologia e Gradara, nonché il rifacimento di vari marciapiedi. "Rispetto al passato abbiamo stanziato mezzo milione di euro in più all’anno – sottolinea l’assessore – proprio per dare risposta al decoro urbano". Sulle rotatorie aggiunge: "Intendiamo potenziare il progetto di sponsorizzazione per riqualificare quelle esistenti". L’amministrazione intanto esaudisce un desiderio espresso dai residenti tramite petizione. Come annuncia Imola alla presenza di Fabio Galli, presidente di Geat, nel parco pubblico arriveranno presto i giochi. Sul fronte dell’Urbanistica e dell’Ambiente, l’assessore Christian Andruccioli ricorda che "anche Raibano sarà oggetto del Piano urbanistico generale, che permetterà ai privati di rigenerare le proprie aree". Ribadisce quindi la volontà di redigere un nuovo regolamento per la telefonia mobile e promette di avviare il monitoraggio della qualità dell’area". I residenti intanto chiedono di potenziare le fermate dei autobus, soprattutto la linea 58, segnalano la presenza e i conseguenti problemi causati da un capannone in costruzione da anni, in via Dell’Ecologia, sempre allagato al piano terra e denunciano le continue corse dei mezzi pesanti e auto, nonché la difficoltà di convivenza con l’inceneritore "spesso fonte di cattivi odori".

Nives Concolino