Incrocio pericoloso. Tra rotonda e alta velocità. L’allarme dei residenti

Giovedì, a mezzogiorno, si è verificato l’ennesimo incidente all’incrocio tra via Pomposa e la Statale Adriatica, nei pressi di Mondo Convenienza, un’area che ormai sembra essere teatro di frequenti sinistri.

Il traffico è rimasto paralizzato per oltre mezz’ora, confermando ancora una volta la pericolosità di questo punto critico, già oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti.

Si tratta solo dell’ultimo episodio di una serie di incidenti che continuano a ripetersi con preoccupante periodicità in questa zona, dove diversi fattori, come l’assenza di autovelox e la modifica della viabilità, contribuiscono a un quadro sempre più rischioso per chi viaggia.

"Da quando non c’è più il semaforo, non ci sono motivi per rallentare — racconta un commerciante della zona, che preferisce rimanere anonimo — e tra una rotonda e l’altra le auto sfrecciano a velocità folli. Lavoro qui da maggio 2021 e ho visto tanti incidenti. Ho parlato con Anas e vigili: avevo chiesto l’installazione di un dissuasore, ma non ho mai ricevuto risposta. Quando usciamo da via Pomposa siamo in ostaggio della Statale. Nessuno rispetta gli incroci, sorpassano verso Riccione e verso Ravenna, e non c’è modo di entrare in sicurezza".

Il commerciante racconta di aver scritto già tre anni fa una lettera indirizzata ad Anas e al Prefetto, firmata anche da altre attività del circondario, senza ottenere riscontri.

"Ci sono clienti che ci dicono di non venire più nella nostra attività per paura di attraversare la strada. Ho visto macchine passare a 150 all’ora. Servono controlli e segnaletica, qui basta poco per farsi male. L’incrocio andrebbe segnalato meglio".

Sulla questione interviene l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, che precisa le competenze.

"Quella è un’area di competenza Anas — spiega —. Lì abbiamo finalmente una rotatoria, quella che per trent’anni è stata considerata il buco nero della statale. È un’accessibilità molto interessante, e proprio grazie a quei lavori diverse attività si stanno insediando in zona. Le due rotatorie realizzate negli ultimi anni servono proprio a rendere più sicura la circolazione".

Morolli invita poi gli automobilisti a utilizzare correttamente le infrastrutture già presenti.

"Da via Pomposa basta svoltare a destra e in trenta secondi si raggiunge la rotatoria, senza rischiare manovre pericolose. C’è una ciclabile e una rotonda pensata anche per la messa in sicurezza. Capisco la preoccupazione, ma oggi quella zona è molto più ordinata di com’era prima".

Resta però il malcontento dei residenti, che chiedono interventi concreti per rallentare i veicoli e ridurre il rischio di incidenti. Il commerciante conclude la sua riflessione con un monito: "Le rotonde non bastano. Finché non ci sarà un controllo della velocità, continueremo a contare le auto incidentate".

Federico Tommasini