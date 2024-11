Incubo astensionismo: "Basta scontri ideologici. Stiamo sui temi concreti o la gente non voterà"

La ’lezione’ della Liguria è lì, dietro l’angolo. Due settimane fa alle regionali in Liguria si è presentato meno del 46 per cento degli elettori. E per come sta andando questa campagna elettorale, c’è lo spettro dell’astensionismo anche sulle regionali dell’Emilia Romagna. Si vota domenica e lunedì, eppure tanti ancora non sanno neanche che si vota... E Rimini è una di quelle province che più rischiano di avere i seggi semideserti. Siamo stati fanalino di coda nel 2020, insieme a Piacenza: quattro anni fa qui andò a votare il 63,5 per cento degli elettori. Andò molto peggio nel 2014, con appena il 33,4 per cento di votanti. Vedremo domenica e lunedì quanti si recheranno alle urne, tra i 286mila elettori della nostra provincia.

"Il rischio di un alto astensionismo nella nostra regione c’è tutto – lancia l’allarme Jamil Sadegholvaad – Un rischio pari a quello che si è registrato in Italia in tutte le ultime tornate elettorali, nazionali e regionali. Una spia ormai sempre accesa del distacco crescente tra le comunità e i politici che le rappresentano". Per il sindaco di Rimini "le cause sono tante. In troppe campagne elettorali in ambito locale e regionale si parla d’altro, di temi e scontri nazionali. Questo alimenta ancora di più la disillusione e la lontananza dei cittadini che vorrebbero discutere di problemi e progetti che impattano sulla loro vita". Per Sadegholvaad "è fondamentale la concretezza, lo ’stare sui temi’". In questo, "il candidato presidente del centrosinistra, Michele de Pascale, proprio sul fronte della concretezza e della conoscenza dei problemi reali, sta marcando tutta la sua differenza rispetto ai contendenti. Il Pd e il centrosinistra devono stare sui temi concreti". Perché, altrimenti, " dibattiti e scontri ideologici alimenteranno il rischio di un fortissimo astensionismo. Rischio che dobbiamo evitare. Dieci anni fa, proprio in Emilia Romagna, abbiamo toccato un punto molto alto di astensioni. Per recuperare, con grande fatica, ci sono voluti anni. Cerchiamo di evitare che si ripeta".

ma.spa.