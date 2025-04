Incubo attentati al Grand Hotel, a Rimini 400 ebrei per la Pesach: blindati l’albergo e piazzale Fellini

Rimini, 13 aprile 2025 – Pattuglie che piantonano stabilmente gli ingressi del Grand Hotel e tutta la zona di piazzale Fellini. Agenti in borghese dentro e fuori l’albergo. Uno schieramento con decine e decine di uomini, ogni giorno. Misure di massima sicurezza, decise dalla questora Olimpia Abbate per ’blindare’ il Grand Hotel che in questi giorni ospita oltre 400 ebrei, arrivati da tutto il mondo. Sono a Rimini per celebrare la Pesach, la Pasqua ebraica. I controlli sono iniziati giovedì, con l’arrivo dei primi ospiti nell’albergo.

Festeggiare la Pesach a Rimini è diventata ormai una tradizione, per centinaia di facoltosi ebrei che da parecchi anni si ritrovano al Grand Hotel per l’evento. La maggioranza di loro arriva dai paesi europei, dagli Stati Uniti e dal Canada. E il pericolo di manifestazioni e attentati è sempre dietro l’angolo, da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas in Palestina.

Per questo anche quest’anno – come già era accaduto nell’aprile 2024 – la questura ha disposto un piano imponente per la sicurezza degli ospiti al Grand Hotel.

“L’attenzione è alta. Non potrebbe essere altrimenti – spiega la questora Olimpia Abbate – Abbiamo chiesto e ottenuto i rinforzi dal ministero dell’interno, anche perché quest’anno la Pesach viene a coincidere praticamente con la Pasqua. Il raduno al Grand Hotel va avanti fino al 20 aprile, oggi c’è la ’Rimini marathon’ poi ci saranno tanti eventi per la Pasqua a Rimini e nel resto della provincia. Era necessario poter contare sui rinforzi per garantire l’adeguato presidio di tutto il territorio”.

Il piano dei controlli per Pasqua è già stato definito nel comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunito dalla prefetta Giuseppina Cassone alcuni giorni fa. Saranno intensificate le attività con controlli mirati nelle zone della movida, nei locali, nei luoghi degli eventi. Più controlli anche nelle stazioni ferroviarie e sui treni. “Il weekend di Pasqua porterà tanti turisti in Riviera – continua ancora la questora – È indispensabile rafforzare i controlli per prevenire situazioni di pericolo e agire tempestivamente”.

Con i rinforzi inviati dal ministero e il dispositivo di sicurezza messo a punto insieme a tutte le forze dell’ordine, si farà il massimo per contrastare anche gli episodi di microcriminalità, in particolare furti e rapine.

“Confidiamo nella collaborazione di tutti, anche dei gestori dei locali”. Un invito, quello rivolto agli operatori, che è stato ribadito anche durante l’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza. Tornando al Grand Hotel, “finora la situazione è tranquilla, non abbiamo avuto sentori di problemi”. Ma il clima che si respira anche in Italia, con frequenti disordini alle manifestazioni di piazza, “impone cautela e la massima attenzione. Per questo motivo abbiamo messo in atto delle misure importanti per sorvegliare sia il Grand Hotel, sia tutta la zona di piazzale Fellini”.