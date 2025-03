Incubo dazi per le imprese : "Sono a rischio settori trainanti come la meccanica e il tessile"

L’incubo dei dazi. Le imprese che esportano negli Stati Uniti guardano con preoccupazione agli annunci di Donald Trump. Anche a Rimini. Il sindaco e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, ammette che "l’incombere di queste nuove nubi in un quadro di generale rallentamento e di perdurante incertezza dell’economia globale non lascia dormire sonni tranquilli". Anche perché, sottolinea Sadegholvaad, "tra i principali settori che trainano le esportazioni verso gli Usa ci sono ambiti che rappresentano filiere radicate nel nostro territorio come la meccanica, l’agroalimentare con l’olio e il vino della Valmarecchia e della Valconca, il grande polo del tessile in particolare tra San Giovanni in Marignano e Cattolica". Settori che "grazie ad una produzione di eccellenza, know how e tecnologia hanno saputo conquistare negli anni importanti fette di mercati internazionali e che oggi rischiano di pagare lo scotto di queste estreme politiche protezionistiche statunitensi". La preoccupazione c’è èd è supportata dai dati.

Un’analisi condotta da Prometeia per Il Sole 24 Ore dice che l’export riminese vale poco più di un quarto del Pil: il 26,4%, circa 2,92 miliardi di euro, in crescita del 12,6% rispetto al 2019, cioè alla fase pre-pandemica. Il 54,7% viaggia verso destinazioni extra Ue, di cui quasi il 13% (12,8%) fa riferimento proprio al mercato statunitense, un’incidenza maggiore rispetto alle altre province romagnole (Ravenna 8,6%, Forlì-Cesena 6,6%) e in linea con quella di Bologna (13,1%). Altre provincie italiane sono molto più ‘esposte’, ma la quota riminese rimane considerevole. "Una fotografia – spiega Sadegholvaad – che dà conto dei potenziali rischi che deriverebbero dall’applicazione dei dazi doganali annunciati dal presidente Usa Donald Trump nei confronti dell’Unione europea, con un impatto non di poco conto sull’economia del Paese. Anche l’Istat pochi giorni fa ha evidenziato come la posta in gioco sia alta, con gli Stati Uniti che nello scorso anno hanno assorbito circa il 10% delle vendite extra Ue, segnalando però come sia già in atto una contrazione nei rapporti commerciali con il mercato a stelle e strisce". Il sindaco di Rimini chiama in causa il governo nazionale, chiedendo che "si strutturi con strategie per arginare le eventuali conseguenze di quella che potrebbe profilarsi come una guerra commerciale a tutti gli effetti" e che "metta in campo politiche di sostegno concreto alle piccole e grandi imprese che reggono l’economia del Paese".

Nuove barriere commerciali verso l’estero, quando ancora si fanno i conti con gli effetti della guerra in Ucraina in particolare sul costo delle materie prime e dell’energia, "rischierebbero – sottolinea il sindaco di Rimini – di rendere vani tutti gli sforzi fatti per ricostruire e rilanciare l’economia dell’Europa, del Paese, dell’Emilia Romagna dopo lo choc globale della pandemia, con effetti a catena sull’inflazione già pesantissima, sulla competitività e sull’occupazione".

Giuseppe Catapano