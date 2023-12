Incubo di Natale, fidanzato violento cerca di strangolare la compagna

La notte della Vigilia, tenta di strangolare la compagna sulla spiaggia. Ha trascorso le festività ai ‘Casetti’ un 35enne suadamericano accusato di maltrattamenti contro la fidanzata. Quest’ultima, la sera del 24 dicembre, è finita in pronto soccorso a Rimini con dei segni attorno al collo compatibili con un tentativo di strangolamento. A perpetrarlo, secondo quanto ricostruito dalla vittima, sarebbe stato proprio l’uomo con il quale intrattiene una relazione, al termine dell’ennesimo litigio. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto dai carabinieri. Difeso dall’avvocato Leanne Arceci, il 35enne è comparso davanti al gip del tribunale di Rimini che ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà, disponendo tuttavia nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla parte offesa e l’obbligo di rimanere ad una distanza di almeno un chilometro da lei. La donna, che abita in un’altra provincia, era arrivata nel Riminese nei giorni scorsi per trascorrere il periodo delle feste insieme al compagno. Il pomeriggio della Vigilia la coppia decide di andare fuori, a bere qualcosa in un bar, ma è lì che a un certo punto scoppia una discussione. I due fidanzati litigano pesantemente fino a quando non decidono di lasciare il locale per andare sulla spiaggia a fare una passeggiata. Qui però i toni tornano di nuovo a scaldarsi. La donna, nervosa per via del litigio, decide di allontanarsi di corsa dal compagno, fino a inciampare e cadere a terra. L’uomo l’avrebbe inseguita, piombandole addosso nel momento in cui è caduta. A quel punto - sostiene la vittima - avrebbe iniziato a stringerle il collo con le mani fino a farle perdere i sensi. Al suo risveglio, la malcapitata si ritrova davanti gli operatori del 118 che l’accompagnano in pronto soccorso, dove poco dopo la raggiungerà il compagno. Quest’ultimo pretenderà a tutti i costi di vederla, spingendo così il personale sanitario a contattare i carabinieri. Ai militari dell’Arma che lo hanno interrogato, l’uomo ha riferito un’altra versione, ovvero di aver messo le mani attorno al collo della fidanzata per compiere una manovra di rianimazione dopo averla vista scivolare sulla sabbia, togliendole sciarpa e piumino.