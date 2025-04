Incubo furti a Vergiano. Svaligiata un’altra casa

Non c’è pace per la zona di Vergiano. La piccola frazione, che già nella notte tra martedì e mercoledì era stata terra di una serie di furti in abitazione, torna ad essere attenzionata dai ladri. Questa volta, il colpo non è stato nei garage per sottrarre attrezzi agricoli o per il giardinaggio. Questa volta infatti il bottino racimolato dalla banda sarebbe ben più ingente. Oro e preziosi ciò su cui i malviventi sarebbero riusciti a mettere le mani durante un colpo in una casa adiacente la chiesa. Proprio dove si trovava il proprietario per partecipare alla messa del sabato pomeriggio, quando è stato allertato dal sistema di allarme che gli stessi ladri avevano cercato di mettere fuori uso utilizzando della schiuma. I ladri infatti secondo quanto ricostruito hanno approfittato del fatto che in casa non ci fosse nessuno per tagliare l’inferriata, entrare dal retro tagliando i fili del telefono e appunto manomettendo il sistema di allarme. Un colpo ben studiato che in pochissimo tempo ha permesso ai ladri di portare via numerosi oggetti di valore prima che il padrone di casa tornasse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui il proprietario ha sporto denuncia.