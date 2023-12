Incubo furti in viale Dante: un’altra spaccata

Altra spaccata in viale Dante. Dopo il furto alla Buongustaia e i tre tentativi di scasso in altrettante attività una decina di giorni fa, i ladri tornano a colpire lungo il viale. Nella notte tra venerdì e sabato hanno spaccato la porta di ingresso della parafarmacia Dante al civico 221. Il vetro temperato è esploso finendo in mille pezzi. "Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i carabinieri verso le tre di notte quando sono passati lungo il viale – racconta Martina Ciavatti che gestisce l’attività con il fratello Michele –. La porta d’ingresso era in pezzi e l’attività aperta. Dopo le tante spaccate e i tentativi di furto ci eravamo preparati togliendo e portando via quanto possibile. I ladri hanno trovato una ventina di euro in monete, poi hanno portato via un computer, il server, qualche confezione e soprattutto hanno fatto danni. Ritrovarsi con la porta divelta alla vigilia del Natale ci obbliga a chiudere tutto per evitare altri furti. Rimarremo chiusi fino a mercoledì prossimo, dopo le feste".

Intanto montano rabbia e preoccupazione lungo il viale. Dopo la notte del tombino, così l’hanno ribattezzata in tanti nella zona, era stato il presidente del comitato Pasquale Lonero a sottolineare la necessità di un maggior presidio e la disponibilità come comitato a valutare l’ingaggio di vigilantes in collaborazione con l’amministrazione. Per Sabrina Noberini, consigliere di Federmoda Confcommercio, uno dei problemi sta proprio nelle azioni dell’amministrazione comunale. "Oggi contiamo un altro furto dopo i tanti avvenuti nelle settimane scorse – premette –. Spiace constatare che dopo quanto è accaduto nessuno dell’amministrazione comunale si sia interessato contattando i commercianti o il comitato per mostrare non solo vicinanza ma anche azioni da intraprendere. Il settore del commercio sta attraversando un periodo a dir poco complicato. Si fa fatica anche in questo periodo natalizio. I furti e la preoccupazione tra le attività peggiorano la situazione. Ma a fronte di tutto questo – continua – non abbiamo visto o sentito nessuno. Già si sentono imprenditori del viale che stanno pensando di chiudere con l’inizio del nuovo anno".

Andrea Oliva