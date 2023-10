Incubo ingorghi sulla Statale 16. Ecomondo rivoluziona il cantiere

Arriva la ‘variantona’ per gestire il traffico di Ecomondo, la fiera dell’ambiente e delle tecnologie green che si svolgerà tra il 7 e il 10 di novembre. Il cantiere per realizzare la maxi rotatoria all’incrocio tra la Statale 16 e la consolare per San Marino si appresta a cambiamenti importanti nei prossimi giorni. Già da questa mattina sarà aperta l’immissione, ai veicoli provenienti da nord, che dalla Ss16 porta sulla superstrada con la possibilità di procedere verso il casello autostradale e San Marino. L’accesso (che verrà aperto intorno alle 9), consentirà così di ’spezzare’ il traffico, separando chi prosegue verso Riccione da chi si dirige verso l’A14 e San Marino. In questo modo verrà alleggerito il traffico attuale.

Restando a Ecomondo, ieri si è svolto un comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza in Prefettura, in cui sono stati vagliati gli aspetti legati alla sicurezza. Un piano necessario, viste le 70mila presenze attese in Fiera e le tensioni internazionali scoppiate in tutta Europa dopo lo scontro tra Israele e Hamas. Per questo tutti gli accessi in Fiera saranno vigilati, verranno utilizzati scanner e metal detector. Inoltre rispetto alle scorse edizioni sarà potenziata la presenza delle forze dell’ordine a Ecomondo, con servizi coordinati e mirati.

Tornando al cantiere sulla Statale 16, entro la prossima settimana avverrà un altro importante cambiamento per i veicoli provenienti da sud. Il traffico che attualmente procede sul vecchio sedime dell’Adriatica sarà deviato sulla parte della nuova rotonda a monte già realizzata. Questo per consentire i lavori per la nuova maxi rotonda nella zona a mare. Come già accade oggi, anche con la cosiddetta ‘variantona’ le corsie dei flussi veicolari provenienti da sud saranno su due corsie. Successivamente alla deviazione, sarà spostato l’ingresso al centro Cristallo (dove c’è anche il supermercato Md), che non sarà più raggiungibile da via della Repubblica, ma con un ingresso dedicato sulla Statale 16. Per ragioni di sicurezza, la variante porterà anche anche alla chiusura dell’accesso da monte per chi proviene da San Marino e vuole proseguire verso Riccione. Sarà possibile transitare solo nella corsia di destra della consolare per San Marino. A monitorare il traffico ci penserà la Polizia locale, durante tutte le fasi, con presidi che varieranno in base all’avanzamento del cantiere. Prima di Ecomondo, uno dei momenti da tenere sotto osservazione sarà quello del concerto di Ligabue, che si esibirà lunedì sera all’Rds Stadium.

Andrea Oliva