Incubo ladri: furti a valanga in via Roncaglia

Non c’è pace a Santarcangelo. Tra le 17.30 e le 18, dopo il tramonto, arriva l’ora dei ladri. Non si contano i colpi in appartamenti e villette messi a segno tra dicembre e gennaio, approfittando spesso dell’assenza dei padroni di casa. Ma in alcuni casi le intrusioni sono avvenute anche quando i residenti si trovavano negli appartamenti.

L’ultimo raid tre giorni fa in via Roncaglia. Sarebbero state almeno tre le abitazioni visitate dai soliti ignoti nel tardo pomeriggio di giovedì, tutte all’interno della stessa palazzina. Verso la fine dell’anno a finire nel mirino era stato il condominio di fronte. "A dicembre hanno ripulito da cima a fondo quattro appartamenti, incluso quello in cui abita mia figlia – racconta Riccardo Bianchini – I ladri sono scesi nel garage della palazzina, da lì poi si sono arrampicati sulle grondaie e hanno raggiunto i balconi delle abitazioni, rompendo le finestre per intrufolarsi all’interno. Cercavano soprattutto denaro contante, gioielli e orologi ma non hanno risparmiato nemmeno un furgone portando via tutto quel che hanno trovato a bordo". Per Bianchini si tratta "di una vera e propria piaga. La zona in cui abita mia figlia, nella quale si trovano per lo più edifici di nuova costruzione con tante coppie giovani, alcune delle quali con bambini, è stata letteralmente martoriata". Denunce e segnalazioni ai carabinieri si susseguono, così come i controlli sul territorio.

Sabato scorso un’altra ondata di furti si era abbattuta su via Andrea Costa, vicino al parco Francolini. Molti i danni (tapparelle rotte, vetri delle finestre andati in frantumi) per un bottino che nella maggior parte dei casi si è rivelato piuttosto misero. Qualche giorno prima, in via Galilei, tre malviventi sono riusciti a rubare una cassaforte dalla casa di un’anziana. Uno di loro si è spacciato per addetto alla rete del gas, la donna purtroppo è cascata nella trappola e gli ha aperto. Mentre lui la intratteneva i complici sono entrati di soppiatto nell’abitazione. Sono saliti al secondo piano della casa e sono riusciti in pochi minuti a portare via la cassaforte della donna. Lei si è accorta di quanto era accaduto soltanto dopo, quando è rientrata a casa il figlio.

I carabinieri tengono la guardia alta, ma per tutti vale la stessa raccomandazione: massima prudenza, e per nessun motivo al mondo aprire la porta a sconosciuti che si presentano a casa senza appuntamento dicendo di essere addetti per conto di questo o quel servizio, di chiedere sempre di esibire un tesserino di riconoscimento.