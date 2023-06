Incubo nel parco XXV Aprile Ragazza aggredita e palpeggiata

L’incubo di una ragazza di 23 anni di origine marocchina si è materializzato all’improvviso. Un uomo, che l’ha raggiunta mentre stava attraversando da sola il parco XXV Aprile, le è saltato addosso e ha allungato le mani per toccarla, stringerla e tentare di baciarla. Per fortuna della giovane vittima, qualcuno ha assistito alla scena e ha pensato bene di allertare la Questura. Sul posto si è quindi precipitata una pattuglia della polizia di Stato e il malintenzionato è stato fermato prima che la situazione potesse degenerare. In manette è così finito un 46enne originario dell’Europa dell’est, il quale deve ora rispondere di due accuse gravissime: violenza sessuale e atti osceni.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di sabato scorso. Attorno alle 19, la ragazza si trovava da sola nel parco e stava camminando tranquillamente, senza nemmeno immaginare quello che da lì a poco le sarebbe accaduto. A quell’ora, specialmente in estate, l’area verde è ancora molto frequentata. Ciò non ha impedito al 46enne di prendere di mira la giovane. Vedendola da sola, deve aver pensato che potesse essere una preda facile. Si è così avvicinato e, dopo averle rivolto alcuni apprezzamenti, è passato dalle parole ai fatti. Una vera e propria aggressione, con l’uomo che l’avrebbe prima palpeggiata e poi, non contento, si sarebbe avventato su di lei per cercare di baciarla. In preda al panico, la vittima è corsa a rifugiarsi dietro una pianta, ed è lì che l’hanno trovata gli agenti della squadra Volanti della polizia di Stato, accorsi immediatamente all’interno del parco XXV Aprile. Pur parlando un italiano stentato, la ragazza è riuscita comunque a spiegare quello che le era appena capitato.

Per i poliziotti ci sono stati ben pochi dubbi. Il 46enne è stato bloccato e ammenttato, prima di essere accompagnato in Questura per l’identificazione. Nei suoi confronti sono stati ipotizzati due accuse pesantissime: violenza sessuale e atti osceni. È stato quindi portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. Del fatto è stato informato il magistrato di turno e al momento la dinamica dell’episodio è ancora al vaglio degli inquirenti che si stanno occupando delle indagini.