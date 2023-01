Incubo scabbia in casa di riposo Monitorati alcuni ospiti anziani

Massima allerta in una casa di riposo a Bellaria-Igea Marina. All’interno della struttura sono in corso accertamenti dopo il timore serpeggiante che sia tornato improvvisamente l’incubo scabbia all’interno della struttura per anziani.

Infatti nella casa di riposo in questione la malattia aveva già creato problemi questa estate, a settembre, quando una decina di anziani ospitati nella struttura avevano contratto l’infestazione cutanea, richiedendo un intervento sanitario anche da parte dell’Ausl Romagna per impedire che l’infezione si diffondesse oltre, dando vita a un vero e proprio focolaio.

Da quella fine di settembre, all’interno della casa di riposo una ’ricaduta’ della scabbia si sarebbe registrato in qualche caso isolato poco prima di Natale, salvo rimanere sotto controllo senza la necessità di intervenire in modo più massiccio dal punto di vista sanitario, come avvenuto qualche mese prima.

Ora, potrebbe esserci un terzo round all’interno della struttura, dopo che alcuni pazienti, che avevano già avuto l’infestazione, hanno ripresentato sintomi di prurito che vengono attenzionati per capire causa e decorso. Tuttavia, in questo caso l’autorità sanitaria competente dell’Ausl Romagna non è ancora intervenuta, pertanto la situazione all’interno della casa di riposo di Bellaria-Igea Marina è da considerarsi sotto controllo nell’attesa di vedrci più chiaro sugli ospiti ’sospetti’.