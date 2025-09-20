Incubo spaccate per la gioielleria Pedrosi. Nuovo tentato furto dopo la rapina di maggio

Non c’è pace per la gioielleria/orologeria Pedrosi di Santarcangelo. Dopo i colpi subiti in passato, il negozio di via don Minzoni è tornato ancora una volta nel mirino dei malviventi, a pochi mesi di distanza dall’ultima, brutale rapina che si era consumata lo scorso maggio. Nella notte, attorno alle 2.30 di ieri, una Fiat 500 rubata poco prima è stata lanciata contro la vetrina del negozio, usata come ariete per sfondare saracinesca e ingresso. Il botto ha mandato in frantumi parte dell’esposizione. Il piano sembrava destinato ad andare a buon fine, ma qualcosa è andato storto. Non appena l’auto ha sfondato l’ingresso è scattato l’allarme, costringendo i ladri a mollare tutto e a dileguarsi nel buio senza riuscire ad arraffare alcun prezioso. Probabilmente lo scarso spazio di manovra ha impedito ai malviventi di dirigersi alla massima velocità contro la saracinesca che ha resistito all’urto impedendo ai banditi di accedere nel locale. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, che poco distante hanno recuperato la Fiat abbandonata.

Probabilmente i malviventi sono riusciti a tagliare la corda approfittando della presenza, nelle vicinanze, di un complice che li attendeva a bordo di un altro veicolo. Le indagini puntano ora sulle telecamere di videosorveglianza della zona, da cui potrebbero emergere volti, targhe o dettagli utili a risalire ai responsabili. Le ricerche proseguono a 360 gradi senza escludere nessuna pista. L’episodio si aggiunge a una lunga scia di assalti subiti dalla gioielleria. Solo lo scorso maggio due rapinatori, travestiti da corrieri, avevano tentato di mettere a segno un colpo attorno alle 12.30, presentandosi con un furgone bianco e fingendo di dover consegnare un pacco. Con cappellino e occhiali da sole a coprire il volto, erano riusciti a farsi aprire la porta, sorprendendo all’interno il titolare 94enne Giovanni Pedrosi e la figlia. Uno dei due aveva estratto una pistola per minacciare i presenti, mentre il complice riempiva un borsone di gioielli. Quando però al titolare era stato intimato di aprire la cassaforte, l’anziano si era rifiutato. Ne era scaturita una colluttazione, con il 94enne strattonato e spintonato, ma alla fine i rapinatori erano fuggiti lasciando il borsone con la refurtiva. Già nel gennaio del 2023 lo stesso negozio era stato teatro di un altro furto, quando una banda era riuscita a scappare con un bottino da 200mila euro.