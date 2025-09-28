Incubo tra le mura di casa. Massacra di botte la moglie per le camicie piegate male. Marito violento allontanato

Non era la prima volta che finiva davanti al giudice per maltrattamenti. Anzi, la condanna era già arrivata nel 2022, con tanto di ordine di protezione e divieto di avvicinarsi alla moglie. Eppure quell’uomo di 62 anni di Santarcangelo non si è fermato: ha continuato a restare nella casa familiare, ignorando i provvedimenti e trasformando il matrimonio in una lunga sequenza di umiliazioni e aggressioni nei confronti della propria compagna. Ora il tribunale di Rimini è intervenuto di nuovo, applicando l’allontanamento immediato, il divieto di avvicinamento a meno di 800 metri e l’obbligo del braccialetto elettronico. Questo l’esito delle indagini, coordinate dal pubblico ministero Davide Ercolani e portate avanti dagli uomini della squadra mobile di Rimini, che hanno messo in fila episodi che descrivono con chiarezza il clima in cui la donna ha vissuto negli ultimi anni. Una vita di coppia segnata non solo da litigi e tensioni, ma da veri e propri atti di violenza fisica e morale. Tra i tanti episodi riferiti dalla vittima agli inquirenti, ce n’è uno che spicca in particolar modo.

Nel 2022, solo perché una camicia non era riposta dove voleva, il marito le avrebbe rifilato uno schiaffo in pieno volto, mentre era ubriaco. Nel tempo, le mura domestiche si sono riempite di parole cariche di disprezzo. Offese che colpivano al cuore: "sei una persona inutile". E ancora, frasi offensive e minacce pesantissime rivolte sia alla moglie che ai figli. A questi episodi si aggiungono continue scenate fatte di minacce, grida e insulti, fino ad arrivare a violazioni ripetute degli ordini del giudice. Anche dopo l’emissione di un provvedimento di allontanamento, nel maggio di quest’anno, l’uomo aveva continuato a trattenersi nell’abitazione, ignorando completamente la decisione del tribunale.

Secondo le testimonianze raccolte, non ha mai mostrato alcun tentativo di cambiare atteggiamento, reagendo alle tensioni familiari sempre e soltanto con aggressività. La donna ha negato di aver mai acconsentito alla presenza del marito in casa dopo l’ordine di allontanamento. Anzi, ha ribadito come ogni giorno fosse costretta a subire insulti, a temere per sé e per i figli. Una situazione di prostrazione, ansia e timore per la propria incolumità. Condizione che, unitamente alla recidiva specifica e il pericolo concreto che l’uomo possa reiterare i comportamenti violenti, poiché incapace di tenere sotto controllo la propria aggressività, ha portato il giudice per le indagini preliminari ad aggravare la misura sottoponendo l’indagato all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Sarà nelle prossime settimane che la vicenda avrà ulteriori sviluppi in aula, ma intanto per l’uomo è scattato un provvedimento che non lascia margini: dovrà abbandonare l’abitazione e tenersi lontano dalla sua famiglia.