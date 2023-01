Incubo vento e mareggiate Valmarecchia sotto la neve

La neve continua a cadere in alta Valmarecchia e a San Marino, mentre la costa è interessata da mareggiate, burrasca e raffiche di vento. Da ieri pomeriggio l’allerta meteo è diventata arancione per tutta la provincia riminese. Per oggi le previsioni sono simili: vento in aumento, burrasche e neve ad alta intensità, già dal mattino. Il mare risulterà molto mosso sotto costa, fino a agitato al largo, con altezza delle onde fino a 4 metri. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare anche fenomeni di dissesto e erosione. Il vento potrebbe superare gli 80 km orari. Gli uomini della Protezione civile e di tutte le associazioni di soccorso sono già in preallarme: sono previsti possibili fenomeni franosi e l’innalzamento di torrenti e fiumi. In vista della nuova ondata di maltempo, a Rimini il Comune raccomanda "di non lasciare finestre aperte e di prestare attenzione alle strutture esterne come serre e gazebi".

Capitolo neve. L’altra notte sono caduti tra i 30 e i 40 centimetri , da Montecopiolo a Sant’Agata Feltria, da Casteldelci e Perticara di Novafeltria. Nell’alta Valmarecchia spazzaneve e spargisale sono già operativi da giorni. Le strade sono state liberate tutte in tempo, e per questo ieri le scuole e sono rimaste aperte. "Dopo il nevone del 2012 – dicono in coro i sindaci della Valmarecchia – siamo pronti ad affrontare queste situazioni di maltempo. Anche i cittadini hanno quasi tutti catene a bordo o gomme invernali. I mezzi lavorano ogni ora e abbiamo piani di intervento costanti. Valuteremo, in base all’andamento del meteo e alla quantità di neve che cadrà nelle prossime ore, se ci sono le condizioni per lasciare aperti gli istituti scolastici o se invece chiuderli domani". A San Marino la neve ha raggiunto i 20 centimetri da Serravalle in su: i maggiori disagi nelle zone di Borgo Maggiore, Acquaviva, Fiorentino. Alcune auto sono rimaste in panne a causa del ghiaccio. La nevicata ha fermato anche il calcio. Rinviate le partite del campionato di Terza categoria della provincia di Rimini, così come diverse gare del campionato interno sammarinese.

Ma c’è chi aspettava con ansia le prime vere nevicate della stagione. Tra Montecopiolo e Carpegna, con la neve caduta negli ultimi giorni, gli impianti di risalita per piste corte, bob e slittini, sono stati finalmente aperti. Accanto ai rifugi (che offrono aperitivi e pranzi a bordo pista) sono stati riattivate le piste a Villagrande di Montecopiolo, all’Eremo di Carpegna e al Carpegna park. Sulle piste, dotate di tappeti di risalita, è possibile affittare di bob, slittini e caschi (obbligatori fino ai 18 anni). Ma i gestori degli impianti lanciano appello a chi vuole passare una giornata sugli sci: "Le strade sono pulite ma le nostre zone vanno sempre raggiunte con mezzi attrezzati. Servono gomme da neve o, per chi non le ha, catene a bordo. Le strade vanno percorse con attenzione".

Rita Celli