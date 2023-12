"Indagate la realtà senza ideologie"

Un incontro con i giornalisti, per fare gli auguri di Natale e non solo. è quello che ha organizzato ieri il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, nella chiesa di San Raffaele Arcangelo di via Codazzi, zona Villaggio Azzurro. Una scelta non casuale: il parroco è don Eugenio Savino, che guida la parrocchia dal giugno 2020, quando è succeduto a don Giuseppe. Don Eugenio è stato di recente incaricato di seguire in qualità di assistente l’ufficio di comunicazione sociale della diocesi, con l’obiettivo di allargare il campo comunicativo dai media diocesani a tutti i fedeli. Durante l’incontro di ieri Anselmi ha ‘rivelato’ di aver collaborato 5 anni – con un articolo a settimanale – con il quotidiano Avvenire.

"La Chiesa vive un momento di rilancio missionario – dice monsignor Anselmi – a 10 anni dall’attualissima Evangelii Gaudium (la gioia del Vangelo, ndr) di Papa Francesco, nella quale si parla anche di comunicazione. Con una proposta forte che il Santo Padre sta facendo alla Chiesa, e al mondo intero: la non superficialità e il discernimento, molto importante, in opposizione alla cultura della velocità, del tutto e subito. Il Papa dice che la realtà è più importante dell’idea. Una cosa che mi ha molto colpito. E che riguarda da vicino anche il lavoro dei giornalisti: fare una corretta indagine della realtà e comunicarla. Senza ideologie".