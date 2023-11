Indagato per violenza sessuale, si aggirava nel centro in piena notte

Era già destinatario di un provvedimento di sospensione provvisoria dell’affidamento ai servizi sociali, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia, perché indagato per i reati di violenza sessuale aggravata e rapina. Eppure, nonostante anche una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze, l’uomo è stato sorpreso aggirarsi giovedì 9 novembre, per le strade del centro di Rimini. Lì dove intorno alle 3 gli agenti Volanti ha notato il giovane aggirarsi con fare furtivo tra i negozi chiusi. Una volta sottoposto al controllo l’uomo è apparso infastidito dai poliziotti che perciò ne hanno setacciato lo zaino e trovato uno scalpello metallico di 26 centimetri e una bustina contenente delle pasticche di metanfetamine per 9 grammi di peso, oltre a un paio di guanti da lavoro. È stato arrestato.