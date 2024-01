Indagini sul sottopasso allagato. Chiesti finanziamenti a Figliuolo

Una commissione tecnica indagherà sull’allagamento del sottopasso di via La Spezia in occasione delle piogge di domenica scorsa. La pioggia caduta dal cielo per diverse ore nel corso della giornata ha raggiunto livelli importanti, ma tra i sottopassi della linea ferroviaria ad andare in difficoltà è stato solamente quello di via La Spezia. Ogni volta che le nubi cariche di pioggia si fermano sopra Riccione i residenti del viale cominciano a tremare. Solo per citare gli ultimi eventi atmosferici basti ricordare l’agosto del 2022 e il 16 maggio di quest’anno quando il sottopasso si allagò e rimase impraticabile a lungo. Per di più, hanno lamentato i residenti, quando il livello dell’acqua comincia a salire, un tombino stradale si trasforma in una sorgente d’acqua e le cantine e i garage finiscono sott’acqua.

La grande alluvione di maggio in Romagna fu un evento eccezionale. Quanto accaduto domenica è tutt’altra cosa. "Abbiamo già avviato il tavolo tecnico con Hera per verificare la situazione della rete fognaria e prendere provvedimenti", dice l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola. "Ci sono criticità che si ripresentano costantemente. Vanno approfondite. Ma non è certo da oggi che affrontiamo la situazione. Avevamo istituito il primo tavolo con Hera già dopo gli eventi del maggio scorso. Avevamo anche preventivato un intervento per circa 285mila euro necessari ad eliminare le criticità di quella zona, ma la sentenza del Tar e il commissariamento non ci hanno permesso di andare oltre. Ora ripartiamo e speriamo che le richieste inviate alla struttura commissariale, con la conta degli interventi necessari per mettere in sicurezza questo e altri sottopassi cittadini, possa trovare accoglimento".

Per il sottopasso ’incriminato’ di viale La Spezia la giunta chiama in causa il commissario Figliuolo. "Perl’alluvione abbiamo ricevuto 700mila euro, con quei soldi abbiamo sistemato parte delle strade colpite dal maltempo di maggio. Ce ne sono altre per le quali abbiamo chiesto i finanziamenti, ed anche scuole, archivio comunale e così via. Attendiamo una risposta". Intanto i residenti della zona tirano il ballo il Metromare come possibile causa del problema. "Gli allagamenti nel sottopasso avvenivano già prima del Trc – conclude Imola – Ma è anche vero che la situazione non è migliorata".

Andrea Oliva