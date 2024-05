Indagini sulla sicurezza dello Sferisterio

Ultimo monitoraggio sulle mura che si affacciano sullo Sferisterio e di via Pio Massani. In questi giorni sono in azione i tecnici regionali partiti ieri con le indagini geognostiche e strutturali nel centro storico di Santarcangelo. In azione l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione. La prima fase dell’intervento prevede le indagini in via Massani. Nel tratto compreso tra i civici 32 e 50, sarà vietata la sosta, con possibilità di accedere ai residenti. Le indagini andranno poi avanti su via Arrigo Faini per il monitoraggio delle mura affacciate sullo Sferisterio, con i mezzi degli esperti che entreranno nel campo con una rampa in ferro, che verrà installata nelle prossime settimane. Il monitoraggio si prolungherà fino a metà luglio. I rilievi in corso, completeranno il quadro conoscitivo, poi il comune si occuperà di riempire la cavità scoperta nel sottosuolo e sistemare via Massani, con 300mila euro assegnati per il ripristino successivo all’alluvione di maggio scorso. L’agenzia regionale completerà l’intervento di consolidamento e messa in sicurezza della mura affacciate sullo Sferisterio, per circa 2 milioni di euro sempre nell’ambito dei finanziamenti post alluvione.