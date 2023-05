Indebitati a vita: per comprare casa servono 44 anni

Indebitati a vita. Non è la solita frase fatta, ma la triste realtà. Ai giovani riminesi intenzionati a comprare casa servono infatti 44 anni e mezzo di stipendi per riuscire a coronare il loro sogno. A rivelarlo un’analisi condotta da Ener2Crowd.com (App italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico) che ha deciso di passare in rassegna le tempistiche necessarie a completare l’acquisto di un immobile nelle città capoluogo di provincia. Una strada tutta in salita, almeno a giudicare dalle proiezioni. "Basandoci sui più recenti dati Istat, abbiamo aggiornato i dati sulle retribuzioni medie degli italiani nelle diverse regioni, analizzando in dettaglio la situazione di 107 città e calcolando su tali parametri la capacità di risparmio dei nostri connazionali. Abbiamo poi incrociato i risultati con i prezzi medi degli immobili rilevati ed aggiornati a marzo 2023 dal portale Immobiliare.it per calcolare il tempo medio necessario per l’acquisto di una proprietà di 100 metri quadrati" spiega Giorgio Mottironi, ceo e co-fondatore della società. E i risultati non sono incoraggianti: lo scenario vede infatti i giovani sempre più distanti dalla possibilità di acquistare un appartamento e quando ci riescono sono costretti ad indebitarsi per un’intera vita.

Se a Rimini il dato si è attestato su 44,5 anni, nelle altre città le cose non vanno sicuramente peggio. Anzi. Il record a Bolzano, con 63,1 anni. Nelle prime posizioni della classifica ci sono Savona (55,6 anni), Lucca (1,3 anni), Milano (50,3 anni). Uno scenario molto diverso da quello che i genitori di chi oggi è giovane si era trovato ad affrontare. "Fino agli anni ‘70 – aggiunge Niccolò Sovico, ceo e cofondatore di Ener2Crowd – anche un operaio poteva permettersi, in circa 20 anni, di acquistare un appartamento in una zona centrale. Oggi invece non ci riuscirebbe nemmeno in 40. Per non parlare di chi è costretto al precariato o, peggio, al lavoro nero".