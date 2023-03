"Indegne le parole di Giannini sui gay"

Non si placa l’ondata di polemiche contro il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, nell’occhio del ciclone dopo alcune dichiarazioni fatte alla trasmissione radiofonica La Zanzara. ( "Essere gay è contronatura, non deve passare che sia normale. Certo non sarei contento di avere un figlio gay, ma non posso mica ammazzarlo"). "Ancora una volta – dichiara Mara Bruschi, presidente di Agedo Rimini Cesena (organizzazione di volontariato composta da genitori parenti e amici di persone Lgbt) – sentiamo parole che ci colpiscono amaramente e che ci fanno provare una profonda vergogna per avere in Romagna, luogo di accoglienza e apertura, un amministratore pubblico che non ha la benché minima idea di ciò che dice e di quanto ciò che dice possa far male a tutti quei genitori che vivono con grande difficoltà l’accettazione di un figlio o una figlia Lgbt". L’organizzazione afferma di essere al fianco di Arcigay Rimini, che nei giorni scorsi ha annunciato di voler querelare il primo cittadino. "Le parole di Giannini sono indegne. Per fortuna – incalza la presidente – in Romagna abbiamo anche tanti sindaci e assessori che possono chiamarsi tali e la prova è confermata dalla rete costituita nella realizzazione di importanti progetti che realizziamo da anni sul territorio con l’obiettivo di favorire la diffusione di informazioni corrette rispetto alle tematiche Lgbt+ ma anche per contrastare l’omo-lesbo-transfobia e il bullismo omofobico e ancora per sostenere ed aiutare le famiglie nell’affrontare e gestire le diverse situazioni di criticità che possono incontrare durante il coming out di un figlio o un famigliare". Il sindaco di Pennabilli, dal canto suo, ribadisce: "Non volevo offendere nessuno. Il tono delle mie parole era lo stesso di quello usato dai conduttori nei miei confronti".