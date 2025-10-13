Indennizzi ai bagnini, de Pascale tira dritto: “Le mie idee erano note”

Rimini, 13 ottobre 2025 – Sono 64 gli indici puntati contro. Sessantaquattro condanne da parte di iscritti e militanti del Pd riminese che hanno ’bocciato’ il rilancio degli indennizzi ai bagnini, che dovessero perdere la propria concessione balneare nelle aste future, da parte del presidente della Regione Michele de Pascale.

Una presa di posizione del governatore che non è andata giù alla sfilza di dem, tra cui l’ex vicesindaco Melucci, e che ha portato i 64 contro correntisti a scrivere direttamente al segretario regionale del partito Luigi Tosiani. “Ma ci sono delle inesattezze da chiarire”, scandisce proprio il presidente della Regione de Pascale all’indomani della ’bocciatura’ della proposta di rimborsi, così come formulata al Ttg anche dal ministro delle Infrastrutture Salvini.

“Premesso che non intendo entrare in polemica – ha detto de Pascale –, la mia posizione sulla questione delle concessioni balneari è sempre stata nota e tale per cui i concessionari entranti, laddove si fosse dovuti arrivare alle evidenze pubbliche per assegnare i bagni, avrebbero dovuto prevedere anche un equo indennizzo a chi non avrebbe così più potuto portare avanti la propria impresa. E se l’Europa a tal proposito solleva obiezioni, ripeto che nel merito di questo aspetto si tratti di un tema italiano, che può essere risolto in diversi modi se il governo vuole farlo veramente”. Ecco perché “è tecnicamente sbagliato sostenere che io voglia utilizzare denaro pubblico a tal fine – continua il presidente dell’Emilia-Romagna –. E per altro, pro-indennizzi ai bagnini lo è anche storicamente il Partito Democratico”, fa riferimento de Pascale alla proposta dem già presentata nel 2012 per far fronte alla normativa europea che prevede le aste e a cui i 64 scriventi hanno rimandato, ricordando come “non preveda alcun risarcimento”. “Da oltre 15 anni mi occupo di questa vicenda e la mia posizione è sempre stata nota e chiara, oltre che più volte espressa anche in campagna elettorale”, conclude de Pascale.

Fuori dal confronto interno al Pd, il Comune di Rimini subito dopo l’incontro al Ttg relativamente al nodo concessioni aveva già fatto sapere che “proseguiamo nel confronto con gli operatori, intrecciando la questione aste con l’attuazione del piano dell’arenile. Siamo in sintonia con la Regione. Già la prossima settimana (questa, ndr) è in programma un incontro con tutti i comuni costieri alla luce degli ultimi aggiornamenti annunciati dal ministro Salvini al Ttg. Se è vero – concludono da Palazzo Garampi – che nel merito la Regione ha margini di intervento risicati, in quanto trattasi di una partita legislativa che si gioca sui tavoli di Roma, può però rivestire un ruolo fondamentale come interfaccia per i Comuni della costa per condividere criteri omogenei per tutti”.