Indice di sportività: Rimini è nella top 20

Rimini, una provincia per sportivi. Siamo in top 20, il che non è affatto male, dicono da Palazzo Garampi. Come tutti gli anni il Sole 24 Ore ha riportato la classifica dell’indice di sportività delle province italiane. Il report è giunto alla sua diciottesima edizione e tiene conto di una serie di specifici indicatori per valutare l’impatto complessivo dello sport sui singoli territori. Nell’indagine vengono presi in considerazione la parte agonistica, quella sociale, culturale, economica e turistica dello sport. La provincia riminese si piazza al 19esimo posto nazionale, scalando due posizioni rispetto a un anno fa. Siamo sul gradino più alto del podio nella categoria Imprese e sport, ambito che valuta la presenza di imprese e addetti del settore sportivo. Inoltre la provincia conferma il primo posto nel settore dei motori, che riconosce l’importanza della ‘Valley delle due ruote’. E ancora, "la provincia di Rimini – spiega l’assessore Michele Lari (nella foto) - è medaglia d’argento nell’indicatore relativo all’attrattività degli eventi sportivi, con un punteggio di 889. Questo dato sottolinea la nostra capacità di organizzare manifestazioni sportive di grande richiamo, che attraggono appassionati da tutta Italia e dall’estero. Sempre al secondo posto troviamo Rimini nella categoria Sport e società, un’area che premia l’impegno della città nella promozione dello sport come fattore di inclusione e partecipazione sociale, a cui si affianca un altro importante risultato relativo al numero di atleti tesserati Coni, dove ci classifichiamo quarti in Italia. Infine, siamo quinti per gli investimenti nello sport, un dato che evidenzia quanto sia strategico potenziare le infrastrutture".