Indino colpito da un malore. È gravissimo al ’Bufalini’. Il sindaco: "Forza Gianni, tutta Rimini ti è vicino"

Sono ore d’ansia per Gianni Indino. Giovedì sera il presidente di Confcommercio Rimini, nonché del Caar (è il Centroagroalimentare) e dirigente provinciale e regionale del Silb, il sindacato dei locali da ballo, ha accusato un gravissimo malore mentre era a casa. Indino è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Le sue condizioni di salute sono gravissime, ma stazionarie. Fino a ieri sera era ancora in coma farmacologico.

Da quanto è trapelato in queste ore, Indino sarebbe stato colpito da un aneurisma mentre era a casa. È stata sua moglie Anna, giovedì sera, verso mezzanotte, a trovarlo disteso a terra, privo di sensi. Immediata la chiamata al 118. Indino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena, dove è ricoverato in prognosi riservata. "La situazione è critica, i medici non si sbilanciano. Non ci resta altro che aspettare e pregare", dice il fratello Beppe. Da due giorni Beppe, la moglie di Gianni Anna, e Federico e Valentina Indino (i figli di Gianni), si trovano costantemente al ’Bufalini’.

La notizia del gravissimo malore che ha colto il presidente di Confcommercio ha fatto subito il giro della città. Tantissimi, in queste ore, hanno voluto esprimere (anche pubblicamente) la loro vicinanza alla famiglia Indino. L’ha fatto anche il primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad, che si sta tenendo in contatto costante con i suoi parenti. "Forza Gianni, tutta Rimini ti è vicina", ha scritto il sindaco ieri su Facebook. Messaggi simili sono apparsi a centinaia su Facebook, da parte di amici, imprenditori, soci della Confcommercio, del Silb e non solo. Un mare di affetto per Gianni Indino.

"Siamo grati a tutti – scrive la figlia Valentina sui social – della vicinanza e dell’affetto che state rivolgendo a papà e a tutta la nostra famiglia". Ma i famigliari, allo stesso tempo, chiedono riservatezza e un po’ di tranquillità in queste ore così difficili.

Indino stava bene, fino al malore improvviso che ha accusato la sera di giovedì. Era rientrato da pochi giorni a Rimini, dopo la trasferta negli Emirati arabi per conto del Caar. Una missione che aveva portato Indino e la direttrice del Caar Cinzia Furiati ad Abu Dhabi e a Dubai, insieme ai rappresentanti della rete d’imprese Emilia Romagna mercati.

Manuel Spadazzi