Indino, il giorno dei ricordi. L’ultimo saluto dei figli: "Era il nostro supereroe"

"Papà era il nostro supereroe: siamo orgogliosi e fieri di lui". Un’ondata di affetto, vicinanza, solidarietà. Che ha travolto, con la forza di una valanga, la moglie Anna e i figli Valentina e Federico. Nel giorno del lutto per la scomparsa di Gianni Indino, portato via a 70 anni da un aneurisma, il dolore si mescola al sapore agrodolce dei ricordi. I ricordi di una città intera, Rimini, che ora si ferma a commemorarlo, e di tantissimi riminesi che lo hanno conosciuto: ai microfoni delle radio, alla consolle delle discoteche, come imprenditore, come pioniere nel mondo della notte e del divertimento, come responsabile di Confcommercio, del Silb (il sindacato dei locali da ballo) e presidente del Caar. Perché Indino era tutto questo e molto altro ancora e la storia della sua vita si lega a filo doppio con l’epopea di una Riviera che oggi non c’è più.

Domani, alle 11.30, l’ultimo saluto in Duomo, dove saranno celebrati i funerali officiati dal vescovo Nicolò Anselmi. Ci sarà tutta Rimini, com’è facile immaginare. Per ricambiare quell’amore che Indino, sbarcato in città appena ventiduenne nel 1976 pieno di sogni e speranze, ha sempre offerto a questa terra. In una intervista recente, parlava delle persone "che senza conoscermi e senza volere nulla in cambio mi hanno messo tutto a disposizione". Per lui Rimini era stata "una grande scuola di vita". "L’affetto che stiamo vedendo in questi giorni e tutte le parole e i ricordi che gli vengono rivolti ci riempiono il cuore di orgoglio - dicono i figli Valentina e Federico - sapevamo tutto quello che papà faceva per la città, quanta dedizione ci mettesse, ma non pensavamo mai fosse arrivato alle persone così tanto". E’ un amore così grande e smisurato da lasciare increduli. Messaggi di cordoglio sono arrivati da ogni parte d’Italia: schegge di memoria che ritraggono Indino, le sue relazioni, le sue amicizie; dal sindaco Sadegholvaad al presidente della Regione de Pascale, dall’assessore regionale Frisoni ai consiglieri Petitti, Parma e Marcello, dai parlamentari Colombo e Croatti ai direttivi di Confesercenti e Cna, dal sindaco di Santarcangelo Sacchetti, all’amministrazione comunale di Riccione al senatore Maurizio Gasparri. "Per anni, nei nostri ruoli, ci siamo battuti per rendere la città e il territorio più belli, attrattivi e conosciuti - ricorda l’ex sindaco e parlamentare Andrea Gnassi -. Battaglie per la città, per il suo cambiamento, per l’ospitalità, per il mondo della notte, per il commercio, per lo sviluppo del Caar. Abbiamo parlato di musica, l’abbiamo ballata. Siamo diventati amici". In una foto, condivisa e ricondivisa in queste ore sui social, Indino è alla consolle, e sorride, forse pensando alla sua vita, forse pensando al futuro della sua città: è questa, probabilmente, l’immagine più bella, quella che resterà scolpita nel cuore dei riminesi che lo hanno conosciuto.

Lorenzo Muccioli