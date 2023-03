Indino: "Sì alla linea dura, basta con i balli abusivi"

"Come Silb (il sindacato dei locali da ballo) appoggiamo la proposta di Confesercenti, Confartigianato e della Cooperativa bagnini di stoppare la musica dei chiringuiti alle 21,30. Basta con bar e ristoranti trasformati in discoteche in riva al mare". Nelle vesti di presidente regionale del Silb Gianni Indino non arretra di un millimetro. Reduce dal vertice con sindaco e categorie economiche in municipio, Indino ribadisce la ’linea dura’ tenuto anche l’estate scorsa, quando aveva "segnalato numerosi episodi di ballo abusivo". "La spiaggia – continua – deve essere fruibile da tutti, ma senza esagerare. Appoggio le richieste delle categorie citate, e mi auguro faccia lo stesso il Comune. L’arenile viene frequentato dal mattino presto al tramonto inoltrato, dopodiché turisti e riminesi possono proseguire la serate nei pub, nelle pizzerie, nelle disco, facendo shopping in zona mare o in centro storico". Indino dice sì alle eventuali proroghe per la musica in spiaggia "alla Notte rosa, a Ferragosto e per alcune specifiche serate, ma non sia la regola. Premesso che il ballo in spiaggia è sempre vietato, anche per i deejayet in spiaggia serve l’autorizzazione per pubblico spettacoli, definendo il numero preciso degli spettatori in base ai metri quadri dell’area interessata. Non si va a casaccio".

Per nulla pentito della proposta che tanto ha fatto scalpore, ovvero far cessare musica dal vivo e deejay alle 21,30, Mauro Vanni, il presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud e delle imprese balneari di Confartigianato. "La riteniamo una proposta giusta, per ritrovare un equilibrio". E Fabrizio Paglierani, titolare del bagno 26 e presidente dei balneari di Confesercenti, è con lui. "Dobbiamo ritrovare un equilibrio in spiaggia, lo scorso anno qualcuno ha esagerato".