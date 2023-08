Indossa casco da skate e guida ubriaco, poi fornisce falsi documenti

Ha prima attirato l’attenzione perché sorpreso a guidare una moto indossando un casco da skate, ma è poi finito agli arresti per aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale. Si è concluso con il fermo di un uomo di 50 anni l’attività della polizia locale in borghese che nei giorni scorsi ha fermato il trasgressore in moto, trovandolo senza documenti e positivo all’alcol test con un tasso superiore a 1,50 gl. Dai successivi accertamenti è emerso come il veicolo non fosse in regole e alle ulteriori verifiche il 50enne si è opposto, tentando la fuga. Approfondita l’identità dell’uomo è emerso avesse fornito apputno false generalità, essendogli la patente già stata ritirata anni fa.