Ines Ronci compie 109 anni, la più anziana della provincia

Grande brindisi ieri a Riccione per Ines Ronci, che ha soffiato su 109 candeline. Un primato, tanto più se si pensa che la supernonna è la più longeva della provincia e la seconda della nostra regione, dove la più anziana è Claudia Baccarini di Faenza con 112 anni. Nella hit italiana dei ultracentenari ieri la Ronci era in cinquantesima posizione, la più longeva d’Italia, Domenica Ercolano, 113 anni, compiuti due giorni fa, è di Pesaro. Nonostante l’età la Ronci ha le rughe appena accennate, memoria di ferro e una discreta vista, tant’è che legge ancora il Carlino, ieri mattina appena alzata l’aveva già sul suo tavolo. Trasferitasi a Riccione nel 1920 da Santa Maria in Cerreto (Rimini), si è sposata nel 1935, ma presto è rimasta vedova con suo figlio Aldo, tuttora titolare dell’Hotel Poker, dove vive. "A tenermi in vita è l’amore che nutro per tutti i miei cari !", esclama, la nonna attorniata dai nipoti Renata, Stefano e Paolo e i pronipoti, Davide Andrea, Alessia, Lorenzo e Anita".

Tanti gli amici che sono andati a farle gli auguri, compreso Daniela Angelini, e altri amministratori della sua giunta, nonché una rappresentanza di Famija Arciunesa. A lei abbiamo dedicato svariati articoli, spesso con la cadenza del compleanno, perché ogni dodici mesi che passano si concretizza un percorso ancora più straordinario per una donna che ha sempre dimostrato una grande tempra.

Nives Concolino