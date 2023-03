"Infermi all’avanguardia per il trattamento dei tumori all’ovaio"

Tumori ovaio ed endometrio: l’ospedale di Rimini si conferma una realtà all’avanguardia. L’Infermi è stato infatti inserito nella mappatura degli ospedali con i "bollini rosa", ovvero quelli che offrono percorsi e servizi nell’ambito dell’oncologia ginecologica sul territorio nazionale allo scopo di supportare le donne con tumore all’ovaio o all’endometrio. I bollini, nello specifico, individuando "quelle strutture che si distinguono per l’alta specializzazione, per la multidisciplinarietà della presa in carico e per la capacità di offrire un’assistenza ‘umana’ e personalizzata". L’iniziativa è stata realizzata dalla fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e presentata ieri in un evento dedicato presso il Senato della Repubblica. Il progetto "vuole rispondere con un atto concreto alle necessità specifiche delle donne colpite da questi tumori, all’impatto traumatico e al disorientamento spesso legato alla diagnosi, al bisogno profondo di una completa e chiara presa in carico da parte di medici e strutture sanitarie, come emerso in un’approfondita indagine

qualitativa presentata nel corso dell’evento". Hanno aderito 130 ospedali sul territorio nazionale presentando la propria candidatura tramite un apposito questionario. A livello romagnolo, il riconoscimento è stato assegnato al ’Morgagni-Pierantoni’ di Forlì e all’Infermi di Rimini.

Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza dell’Ausl Romagna, era presente la Direttrice del presidio ospedaliero di Rimini, Francesca Raggi. Per l’unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia di Rimini, invece, è stato ritirato dal direttore dell’unità operativa, Federico Spelzini, e dalla dottoressa Federica Rosati. Il cancro dell’ovaio è un tumore piuttosto raro: secondo i dati dell’associazione italiana registri tumori (Airtum) colpisce, nell’arco della vita, una donna su 82. È un tumore che sfugge alla diagnosi precoce: spesso ha già dato metastasi quando viene diagnosticato. I tumori dell’endometrio rappresentano la quasi totalità dei tumori che colpiscono il corpo dell’utero, e si collocano al quinto posto per frequenza tra i tumori più diagnosticati nelle donne (5 per cento di tutte le diagnosi di tumore nel sesso femminile) con circa 8.700 nuovi casi all’anno in Italia.