Infermiera riminese picchiata in ambulanza. Arrestato un marocchino

Lo hanno trovato intorpidito e accasciato in stazione a Cervia, forse dopo avere alzato troppo il gomito. E quando gli operatori del 118 lo hanno soccorso, caricato in ambulanza e hanno iniziato a portarlo verso l’ospedale di Ravenna, lui all’inizio ha dimostrato di essere collaborativo. Poi, quando l’ambulanza si trovava ancora sulla Statale 16 ’Adriatica’ ma già a ridosso della città, ha iniziato ad agitarsi e a dimenarsi fino a colpire una infermiera riminese. Per quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri hanno arrestato un 44enne di origine marocchina per lesioni personali a esercente una professione sanitaria (per l’infermiera, di origine riminese, prognosi di tre giorni).