Infermiere di comunità. Ecco il nuovo servizio

Tre alleati in più per la salute e le cure territoriali. Nadia Planamente, Aline Bartoletti e Maria Cecilia Bordin sono le tre infermieri di famiglia e di comunità pronte a scendere in campo a Verucchio e prendersi cura dei residenti, poco più di 3mila a testa. Le tre infermiere sono state presentate martedì sera nell’incontro pubblico in una gremita sala Magnani. Ciascuna infermiera si occuperà di una zona: una di loro sarà il riferimento di Verucchio capoluogo, Ponte Verucchio e Pieve Corena, mentre le altre due si occuperanno di Villa Verucchio. Attivare il servizio gratuito è facile: basta telefonare allo 0541/653161 o scrivere a ifecverucchio@auslromagna.it. Il servizio, che non opera in situazioni di emergenza, riceve poi gli assistiti il lunedì e giovedì dalle 9 alle 10 al poliambulatorio di Villa Verucchio e il mercoledì dalle 15 alle 16 al poliambulatorio del capoluogo. "Questo nuovo servizio è fondamentale, in particolare per le persone anziane e più fragili – lo giudicano così in coro il sindaco Lara Gobbi e l’assessore con delega ai Servizi Sociali Paolo Masini – e rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione fra la parte sociale e la parte sanitaria dei servizi". "Le nuove figure sono state appositamente formate" spiega Cristina Fabbri (Ausl Romagna).