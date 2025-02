Infermieri di famiglia. Verucchio ne avrà 3: "Ambulatori pronti, ecco dove trovarli"

Arrivano 3 infermieri di famiglia a Verucchio. Stasera (alle 20.45, sala Magnani) sarà presentato ai cittadini il nuovo servizio di sanità di prossimità, che ha l’obiettivo di assicurare cure e assistenza più veloci e facili. "Il progetto dell’Ausl – fa il punto il sindaco Lara Gobbi – prevede la presenza di un infermiere di famiglia comunità ogni 3.000 abitanti, pertanto a Verucchio (che supera i 10.000 residenti) ne avremo 3. Un infermiere servirà le zone Verucchio capoluogo, Ponte Verucchio e Pieve Corena, mentre 2 saranno a Villa Verucchio". Mentre l’Ausl sta definendo gli orari, le sedi sono già state individuate. "Una sede sarà negli negli ambulatori di Verucchio in via Monte Ugone, le altre 2 a Villa nella sede del Cup – prosegue la Gobbi – I 3 nuovi infermieri garantiranno anche l’assistenza domiciliare". La figura dell’infermiere di famiglia e comunità si occupa anche di educazione sanitaria e di promozione della salute fisica, psichica e sociale, e informa i pazienti (e i loro caregiver) sulle opportunità offerte dai vari servizi sanitari territoriali a supporto delle loro necessità. Gli infermieri di famiglia collaborano direttamente con medici di base e pediatri, ma possono attivarsi anche tramite accesso diretto in ambulatorio, oppure contattandoli al telefono o via mail.

m.c.