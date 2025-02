Infermieri in udienza dai capi di Stato

I Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno ricevuto in udienza l’Ordine delle Professioni infermieristiche di San Marino (Opism) per la presentazione del Codice deontologico dell’infermiere. La sua revisione, iniziata a fine 2023, è avvenuta attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro coordinato dalla dottoressa Sara Conti e composto da altri 5 infermieri supportati, dal maggio scorso, anche dal Comitato di Bioetica. La revisione tiene conto dell’evoluzione normativa, epidemiologica, sociale e professionale di San Marino. Tra le principali novità un capitolo dedicato alla comunicazione, l’introduzione di articoli sull’intelligenza artificiale, la robotica, e la telemedicina, aspetti riguardanti la non discriminazione, il rispetto, il fine vita, le cure palliative, la collaborazione multidisciplinare e la formazione continua.