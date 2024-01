Inferno all’alba. Famiglie in fuga dal palazzo in fiamme. Dieci gli evacuati

Sono usciti di corsa dal palazzo in fiamme, molti di loro ancora in pigiama, avvolti in sciarpe e coperte per proteggersi dal freddo pungente dell’alba. Tra di loro donne e anziani – buttati giù dal letto dall’odore penetrante del fumo e dalle grida che provenivano da dietro la porta – che sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre per domare il rogo che ha interessato un complesso di case popolari al civico 14-16 di via Ballila, non lontano dallo stadio ‘Neri’. Il bilancio finale è di una decina di persone evacuate: nessun ferito, ma solo qualche condomino intossicato dal fumo e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Stanno bene anche i due carabinieri che hanno accusato i sintomi di intossicazione dopo aver effettuato un sopralluogo, al termine dell’intervento dei vigili del fuoco. I militari sono entrati nel condominio, attraversando la tromba delle scale invasa dal fumo, per verificare che nessuno fosse rimaste intrappolato nello stabile e hanno controllato tutti gli appartamenti danneggiati dal fuoco.

L’incendio si è sviluppato all’alba di ieri, e secondo una prima rilevazione effettuata dai vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero sprigionate nel vano cucina di un appartamento situato al piano rialzato. Il fuoco poi si è propagato agli appartamenti vicini, provocando i maggiori danni ai locali nella immediata corrispondenza della cucina andata in fiamme. Al momento risultano essere tre gli appartamenti inagibili per cui sono nove le persone che non potranno rientrare a casa, prima dell’esame di un tecnico del Comune di Rimini. Si stanno infatti cercando sistemazioni alternative per ospitare chi è rimasto momentaneamente senza casa. I vigili del fuoco escludono per ora cause dolose. Il rogo sarebbe dunque di natura accidentale, anche se sarà necessario compiere degli accertamenti approfonditi per ricostruire nel dettaglio la dinamica. Quando ieri mattina sono entrati in azione, verso le 6, i pompieri hanno dovuto forzare tutte le porte d’ingresso degli appartamenti della palazzina su due piani, perché gli inquilini o dormivano oppure anziani spaventati non riuscivano ad aprire velocemente ai soccorsi. In salvo anche una cagnolina e un gatto. Sul posto, ieri mattina, anche il personale dell’Acer per svolgere una serie di verifiche preliminari e gli operai per il ripristino dell’energia elettrica e delle altre utenze.

Lo scorso 8 gennaio un altro grosso incendio aveva interessato l’ex hotel Costa d’oro in viale Regina Elena: le fiamme, in quel caso, si erano sprigionate al secondo piano dello stabile in disuso, facendo accorrere sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. In quel momento nell’edificio erano presenti alcuni senza fissa dimora che sono stati immediatamente evacuati e portati in salvo.

Di natura certamente dolosa, invece, i roghi che a ridosso del Natale hanno interessato la zona di Viserba. Episodi avvenuti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro e sui quali gli agenti della polizia di Stato di Rimini stanno ancora compiendo le indagini. Il primo, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, nella palazzina del civico 3 di via Sacco e Vanzetti. Le fiamme, propagatesi da un ripostiglio al piano terra, sarebbero state innescate dal gesto di una delle diverse baby gang che frequentano la zona. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, invece, è toccato al condominio del civico 7, sempre in via Sacco e Vanzetti. Stavolta il rogo ha devastato dei motorini parcheggiati sul retro.

Lorenzo Muccioli