Inferno di fuoco a Viserba. Piromani bruciano altri scooter. Notte di panico nel condominio

Dal civico 3 al civico 7 di via Sacco e Vanzetti a Viserba. A distanza di pochi metri ed appena due giorni, cambia il luogo ma non il canovaccio seguito da piromani ignoti per seminare il panico nel quartiere residenziale della frazione. Alle 2 circa della notte tra il 23 e il 24 dicembre, di nuovo nel mirino di vandali ignoti e spregiudicati sono finiti altri motorini – dopo quello dato alle fiamme giovedì sera al civico 3 –. Per la precisione gli scooter parcheggiati sotto il portico sul retro del condominio al numero 7, dove nelle scorse settimane erano state incendiate già delle biciclette e l’altra notte invece l’incendio si è generato dagli scooter. Un rogo che poi ben presto è divampato alimentato dalla benzina nei carburatori, distruggendo completamente il portico e annerendo per il fumo una intera facciata del palazzo a quattro piani.

Un’altra tragedia sfiorata, evitata solo da un colpo di fortuna, che un inquilino del condominio fosse ancora sveglio a quell’ora per giocare ai videogiochi, così da sentire l’odore di bruciato e dare l’allarme. Un allarme per cui ancora una volta è stato necessario evacuare la struttura da parte dei vigili del fuoco e polizia, intervenuti sul posto assieme alle autorità cittadine tra cui lo stesso sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Mattia Morolli che hanno partecipato all’evacuazione. Dal condominio l’incendio ha costretto a uscire di casa circa trenta persone, tra cui anche alcuni bambini piccoli. Tra queste, dieci persone hanno necessitato delle cure del 118 per una lieve intossicazione.

Non solo, poiché il grave incendio di origine dolosa ha costretto le famiglie a trascorrere una notte fuori casa: nel campo allestito dalla protezione civile nella palestra della scuola elementare ’Flavia Casadei’. Solo una notte, poiché la macchina dei soccorsi ha quindi lavorato a pieno regime per tutta la Vigilia, in modo da ripristinare luce e riscaldamento nel palazzo e consentire così il rientro di tutte le famiglie nelle proprie case in tempo per trascorrere il Natale, salvo qualche eccezione di chi ha preferito soggiornare da parenti. Le aree comuni maggiormente danneggiate dall’incendio sono state invece rese inagibili dal Nucleo investigativo antincendi che indaga sui due roghi a distanza di pochi giorni e di metri insieme alla squadra mobile della questura. I sospetti dei residenti sono che dietro agli incendi ci sia la mano di una banda di ragazzini ma continuano le indagini degli inquirenti per chiarire correlazioni e genesi dei maxi incendi in via Sacco e Vanzetti.

Francesco Zuppiroli