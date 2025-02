Inferno in famiglia: "Ho temuto di morire"

Un lungo colloquio durato più di 5 ore. Nel corso del quale lei, una giovane madre di una bambina di un anno e mezzo, ha ripercorso in lacrime i terribili maltrattamenti che è stata costretta a subire da due anni a questa parte per mano del compagno, un 26enne riminese, arrestato martedì scorso a seguito dell’intervento dei carabinieri in un residence di Riccione. "Credevo che prima o poi avrebbe ammazzato me e pure nostra figlia". Ad accogliere la ragazza, dopo l’intervento dei militari dell’Arma, è stato l’avvocato Giorgio Bartolotti, dello studio legale De Gregorio.

La relazione con il 26enne era cominciata nell’ottobre del 2022. Dopo un primo periodo sereno e pacifico, l’uomo l’aveva spinta ad allontanarsi dalla famiglia costringendola a seguirla da un residence all’altro. Inoltre aveva iniziato a comportarsi in maniera sempre più possessiva e aggressiva, con azioni violente sia nei confronti della compagna che della neonata, sculacciata ripetutamente e presa a schiaffi in faccia. Un quadro di sopraffazione che ha raggiunto l’apice martedì scorso, quando prima di scagliarsi sulla fidanzata il 26enne avrebbe alzato per il bavero del body la bambina, scaraventandola con violenza nel letto rischiando di farla cadere. Il tutto accompagnato dalla minaccia di uccidere la piccola e la madre stessa, se quest’ultima non si fosse "inginocchiata per chiedergli scusa".

La malcapitata, nel colloquio con l’avvocato e con i carabinieri, ha detto di aver seriamente temuto che l’uomo "potesse fare del male alla bambina o addirittura arrivare al punto di ucciderla". Ma ha anche parlato del "senso di protezione", dello "spirito materno" e della "paura di eventuali ritorsioni sulla piccola o i suoi familiari" che in questi mesi l’hanno spinta a sopportare le prepotenze del compagno. È stato proprio il pensiero della figlia a darle la forza di scappare dal residence, approfittando del fatto che il 26enne si fosse addormentato dopo il litigio. "La nostra assistita – spiega l’avvocato Bartolotti – è ancora sotto choc e sta cercando gradualmente di ritrovare la serenità dopo aver vissuto un vero e proprio inferno.

Al momento si è trasferita a casa dei genitori e ha segnalato la sua situazione ad un centro antiviolenza. Gli ultimi mesi sono stati per lei molto difficili e pesanti: è stata costretta a subire maltrattamenti e vessazioni che sicuramente lasceranno un segno profondo in lei. Ora ha bisogno solo di tranquillità e di un ambiente positivo nel quale riprendersi dalla terribili esperienza". "La nostra assistita – sottolinea l’avvocato Bartolotti – non nasconde una certa preoccupazione: il suo aguzzino, dopo l’arresto, è infatti uscito dal carcere, benché nei suoi confronti sia stato disposto l’allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico".