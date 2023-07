Inferno nei cantieri "Cassa integrazione da caldo per i lavoratori dell’edilizia"

Cassa integrazione da caldo. I sindacalisti si sono mossi da giorni per evitare rischi nei cantieri edili, e in modo particolare nelle lavorazioni che riguardano gli asfalti. Il primo accordo tra sindacati e aziende si avvicina, "contiamo che diventi un monito per altre imprese edili", premette Renzo Crociati per Fillea Cgil. Quando la colonnina di mercurio si avvicina ai 37 gradi, lavorare in pieno giorno sotto il sole è rischioso. Ma cambiare l’organizzazione del lavoro non è cosa semplice. Da giorni i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, hanno inviato lettere alle principali aziende edili del territorio per chiedere o la revisione del modello organizzativo del lavoro, per tutelare i dipendenti nelle ore più calde del giorno, oppure soluzioni più drastiche quali la cassa integrazione. "C’è una circolare Inps emanata alcuni anni fa e rimandata lo scorso anno in occasione dell’ondata di calore – prosegue Crociati – che consente alle imprese di ricorrere alla cassa integrazione per l’eccessivo caldo".

Si tratta del messaggio Inps 18562017, richiamato anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con messaggio 3783 del giugno di un anno fa, che consente l’attivazione della cassa integrazione con temperature superiori ai 35 gradi.

Nelle ore del giorno in cui i cantieri rimarrebbero fermi, l’azienda ricorrerebbe alla cassa integrazione, mentre nei momenti della giornata in cui è possibile lavorare limitando i rischi da caldo, le attività proseguirebbero. "Alcune aziende che abbiamo contattato si sono mostrate sensibili e disponibili a trovare soluzioni che tutelino i dipendenti. E con una si è aperta la possibilità di introdurre la cassa integrazione". I pericoli che si corrono nel lavorare a certe temperature all’aperto sono evidenti. "Non dimentichiamoci che qualche anno fa avemmo sul nostro territorio un decesso sul posto di lavoro per condizioni climatiche simili in piena estate – riprende Crociati -. Lavorare a certe temperature è rischioso. Per questo abbiamo avanzato richieste alle principali imprese del territorio, ma crediamo anche che si debba considerare la problematica da più punti di vista e non solo guardando alle imprese".

La Cgil fa riferimento alle committenze, ovvero a chi affida i lavori e spesso ha tempi stretti per portarli a termine. "In un momento in cui ci sono stati cantieri aperti inclusi quelli pubblici con le scadenze del Pnrr, sono coinvolti anche i committenti e le pubbliche amministrazioni. Credo che tutti assieme si debba considerare i rischi del lavoro in queste condizioni". Alcune imprese, laddove possibile, stanno spostando gli orari lavorativi alla sera o nel primo mattino, ma vanno tenuti in conto anche i regolamenti edilizi urbani sugli orari delle lavorazioni per evitare disagi ai residenti. Materia complessa che ora deve fare i conti con un’ondata di calore destinata a durare.

