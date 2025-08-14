Infiltrazioni alla Domus del chirurgo. Nuove cure per la Pompei riminese: "Presto sistemeremo il tetto"

La piccola Pompei riminese ha bisogno di altre cure. Va sistemato il tetto della Domus del chirurgo, perché i problemi di infiltrazioni d’acqua (sui quali si era intervenuti già in passato) ancora permangono. Per questo l’amministrazione ha previsto ora un nuovo intervento di manutenzione del tetto del sito archeologico di piazza Ferrari. Il progetto è stato approvato dalla giunta in questi giorni.

L’urgenza di intervenire di nuovo sulla copertura della Domus è emersa anche nel corso dei recenti lavori di restauro (conclusi in primavera) ai mosaici e ad altre parti della Pompei riminese, diretti e coordinati dalla Soprintendenza. Comune e Soprintendenza hanno concordato la necessità di nuovi lavori alla copertura, che mostra inevitabilmente il segno degli anni. La Domus del chirurgo, i cui scavi partirono nel 1989 (i primi reperti affiorarono per caso, durante i lavori di riqualificazione di piazza Ferrari) ha aperto al pubblico nel dicembre 2007. I problemi di infiltrazioni si sono ripresentati più volte, nel corso degli anni. E ora si proverà a trovare una soluzione definitiva. Per il progetto appena approvato la giunta ha previsto 70mila euro a bilancio, ma è soltanto l’inizio. "La copertura della Domus del chirurgo con le sue singolari peculiarità ambientali ed edilizie, è sempre stata uno degli elementi più caratteristici del sito. Il nuovo intervento rientra in un programma più articolato di riqualificazione che andrà a incrementare la sicurezza e la tenuta idraulica complessive". I lavori saranno affidati entro la fine dell’anno, la durata sarà di almeno 4 mesi.

Non sarà l’unico intervento. "Stiamo valutando insieme alla Soprintendenza – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – ulteriori opere per la Domus del chirurgo, nell’ottica di una riqualificazione complessiva del sito". Intanto "si parte tra qualche mese con i primi lavori alla copertura", per verificare e migliorare lo stato di impermeabilizzazione del tetto. Che aveva mostrato problemi anche dopo l’alluvione del 2023.

Manuel Spadazzi