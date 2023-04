"Infiltrazioni e degrado all’asilo nido"

"L’asilo nido Celestina Re versa in condizioni di degrado: colpa di continue infiltrazioni d’acqua e carenza di manutenzione". Il grido d’allarme è dal consigliere comunale della Lega di Cattolica, Marco Cecchini, che lancia l’appello alla sindaca Franca Foronchi affinché si intervenga subito. "Mi hanno contattato alcune famiglie – spiega Cecchini – per i problemi della scuola e ho fatto un sopralluogo scattando foto che testimoniano bene la situazione, all’interno e all’esterno". Tra i vari problemi rilevati "la copertura in legno all’ingresso, in alcuni punti fradicia, varie mattonelle della pavimentazione esterna divelte", e soprattuto "le infiltrazioni d’acqua che hanno rovinato i muri perimetrali , in alcuni punti, hanno raggiunto pure l’interno dell’asilo". Per Cecchini "si nota disinteresse del Comune verso le scuole: sollecito la sindaca Foronchi e l’assessore Ferico Vaccarini a intervenire immediatamente".