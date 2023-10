Inflazione, prezzi congelati . La lista della spesa dei supermercati

E’ partito il trimestre anti-inflazione con prezzi bloccati sugli scaffali dei supermercati per centinaia di prodotti che per alcune catene di supermercati superano il migliaio. Ma Federconsumatori si dice poco ottimista: "Avremo degli abbattimenti che potrebbero arrivare a un 10%, ben poco se pensiamo che negli ultimi due anni, e per alcuni prodotti di prima necessità in pochi mesi mesi abbiamo visto i prezzi raddoppiare", sottolinea Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini. Anche nel territorio riminese diverse catene aderiscono al progetto a cui tanto tiene il governo. "Abbiamo conferme da Conad, Coop, Sigma, Despar e anche farmacie aderenti ad Assofarma e Federfarma (ci sono anche le parafarmacie, ndr). Questo perché tra i prodotti a prezzo bloccato rientrano anche quelli legati all’igiene intima, i pannolini, i cosmetici solo per citarne alcuni".

Intanto le catene comunicano l’adesione alla campagna. Despar parla di "un paniere di beni per uso quotidiano e di prima necessità composto da più di 300 prodotti a marchio Despar. Un’iniziativa che si affianca alle centinaia di prodotti a prezzi ribassati che l’azienda propone mensilmente sugli scaffali dei punti vendita. I prodotti a prezzo bloccato saranno identificati attraverso il bollino con raffigurato il carrello tricolore, simbolo del trimestre anti-inflazione, che consentirà ai clienti di riconoscere immediatamente le referenze il cui prezzo è controllato nel corso del periodo". Comunicazione simile arriva da Cia Conad: "Nello specifico Cia-Conad aderisce all’iniziativa offrendo nei propri punti vendita circa 500 prodotti di marca denominati Convenienti Sempre ed oltre 1.000 prodotti a marchio denominati ‘Bassi & Fissi’, il tutto per garantire ai nostri consumatori oltre 1.500 prodotti a prezzi bloccati". Coop interviene sul trimestre anti-inflazione con queste parole: "Al via dal prossimo 1° ottobre una nuova operazione straordinaria per calmierare i prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari, così come da accordo sottoscritto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Meno 10% su oltre 200 prodotti a marchio Coop di largo consumo, altri 1.000 prodotti a marchio con prezzi bloccati fino alla fine dell’anno in aggiunta alle iniziative già in corso di tutela del potere d’acquisto". Anche Titancoop, a San Marino, ha firmato l’accordo. Da domenica al 31 dicembre prezzi bloccati su migliaia di prodotti, ma Federconsumatori ribatte: "L’impatto sarà limitato visto gli aumenti degli ultimi due anni. Inoltre l’iniziativa non colpisce l’origine degli aumenti, mentre servirebbero un osservatorio dei prezzi, anche a livello provinciale, e strumenti per poter intervenire".

Andrea Oliva