Influencer in passerella: "Il mio sogno? Diventare addestratrice di delfini"

Con suo fisico statuario, classe e raffinatezza, la riccionese Angelica Parma, 18 anni, alta 1,75, tenta la scalata di Miss Italia. Al suo attivo nelle preselezioni tre fasce, a partire da quella di Miss Eleganza. In settimana intanto, alla prefinale nazionale di Numana, ha conquistato la fascia di Miss Inflencer Italia 2025, per la prima volta prevista dal concorso della Mirigliani. Questo garantirà la sua presenza in finale, dove sarà ufficialmente nominata. Sarà pure la prima riserva delle quaranta finaliste.

Quali fasce ha conquistato? "La prima, che mi ha consentito di accedere alla finale regionale è stata Miss Acetaia Leonardi, il 29 giugno a Magreta di Formigine, dove sono stata la più votata. Ho poi ottenuto la fascia di Miss Eleganza Emilia-Romagna nella finale regionale del 4 agosto, tenutasi nel castello di Guiglia, e quella di Miss Social Emilia-Romagna il 6 settembre a Forlì, grazie a un video che ho realizzato su Riccione. Ora sono in attesa delle finali previste il 15 settembre a Porto San Giorgio".

Perché partecipa al concorso? "A spingermi è stata mia mamma Lorella, perché io da piccola seguivo ogni anno l’evento in tv. Mi ha sempre detto che raggiunta l’età ci sarei andata, compiuti i 18 anni mi sono iscritta".

Con quali prospettive? "Ho scelto di partecipare a Miss Italia anche perché potrebbe aprirmi una strada nel mondo della moda e dello spettacolo, visto che vorrei fare la modella. Può pure aiutarmi nel campo dei social".

Lei è un’influencer. Dal 2021 lavoro su Instagram, dove ho 434mila follower, e su Tik Tok, dove ne ho 903mila. Su questi due social mi occupo delle sponsorizzazioni per alcuni brand, mostro quello che faccio nella mia giornata o altri video di me stessa".

Com’è nata questa passione? "Durante il lockdown, quando tutti eravamo chiusi in casa, ho cominciato a fare dei video su Tik Tok, mi sono accorta che i contenuti diventavano virali, così ho continuato a pubblicarli fino a quello di Miss Italia 2025, che ha registrato 3milioni di visualizzazioni".

Altri interessi? "Mi piacerebbe lavorare con gli animali, fare l’addestratrice di cani o di delfini. Ho poi la passione per il canto, che ho studiato per otto anni col maestro Fabio Pecci nel coro Le allegre note, e per la danza, che ho seguito all’Accademia di danza Antonella Bartolacci. Amo ballare, ma mi faccio anche sport. Ho seguito corsi di nuoto e amo tanto andare sulle moto d’acqua, che so pure guidare".

Con lo studio come va? "Mi sono diplomata quest’anno in Economia aziendale. In base a quello che accadrà, vedrò poi se continuare".

Nives Concolino