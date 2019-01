Rimini, 16 gennaio 2019 - Circa 200 bambini in Pronto soccorso durante lo scorso week end a causa dell’influenza: l’ondata epidemica, per i più piccoli, è decisamente arrivata. Il numero maggiori di accessi riguarda i bimbi che hanno dai zero ai cinque anni, come spiega Laura Viola, responsabile dell’ambulatorio urgenze della Pediatria dell’ospedale di Rimini.

«Arrivano con febbre molto alta che può raggiungere anche i 40 che i genitori non sono riusciti a far abbassare con nulla, molti hanno tosse secca e alcuni anche disturbi intestinali. Le complicanze alle quali bisogna prestare estrema attenzione sono la polmonite. Comunque noi li teniamo in osservazione ma se avvertiamo che ci sono complicanze li ricoveriamo in reparto».

Al momento tutti i posti letto della Pediatria, complessivamente 22, sono esauriti tanto che alcuni piccoli che non presentavano particolari problemi ma avevano necessità di un ricovero, sono stati trasferiti a Cesena. Indubbiamente nel corso dei fine settimana, considerato che i pediatri di base non sono in servizi, la richiesta di aiuto al reparto di urgenza pediatrica aumenta, ma questa volta la richiesta di aiuto ai medici del pronto soccorso da parte dei genitori per i propri figli sono proseguite anche ieri e lunedì.

Naturalmente la sindrome influenzale non sta risparmiando nemmeno gli adulti anche, se al momento, non in modo così massiccio come per bambini. Nonostante questo i reparti di Medicina I e II dell’Infermi sono tutti pieni, come spiega il primario, Giorgio Ballardini. «Abbiamo un bell’affollamento e i posti letto, che sono 85, sono tutti occupati – sottolinea il primario –. E’ piena anche al Geriatria con i suoi 40 posti e alcuni pazienti sono stati spostati in altri reparti, come prevede il piano aziendale in caso di picchi di ricoveri. Non possiamo dire che tutti i ricoveri siano stati determinati dalla sindrome influenzale, ma è certo che in questo periodo registriamo un numero di accessi che non accade in altri mesi dell’anno».

L’età media dei ricoverati nei reparti di Medicina dell’Infermi è fra i 75 e gli 80 anni, prevalentemente donne. «Ma non perché si ammalano di più o perché si vaccinano meno – fa notare Ballardini –, ma semplicemente perché vivono di più». I motivi dei ricoveri sono da ricondurre a patologie che vedono una febbre molto alta e insufficienza respiratoria, nella maggior parte dei casi si tratta di polmoniti o bronchiti riacutizzate.

«Non si tratta mai di ricoveri molto brevi, per quanto riguarda quelli nei nostri reparti perché da noi arrivano i casi più gravi – afferma il dottor Ballardini –. Gli altri si fermano nella Medicina d’urgenza e qui le dimissioni sono più rapide. Il periodo è molto impegnativo, non lo nascondiamo, ma i meccanismi che vengono messi in atto in queste situazioni da parte dell’Azienda Usl sono consolidati e si riesce a garantire una continuità assistenziale anche per i pazienti fuori reparto».

Reparti pieni nonostante l’alto numero di vaccinazioni antinfluenzali che sono state effettuate quest’anno (viene da pensare a cosa sarebbe successo se la percentuale di immunizzati non si fosse alzata...). Infatti le dosi di vaccino acquistate dall’Ausl Romagna per il territorio della provincia di Rimini sono state 55mila, divise più o meno a metà tra quelle destinate alle persone con più di 65 anni e quelle più giovani.