Andrea Bonzi
Rimini
CronacaInfluenza, il Titano gioca d’anticipo. Giovedì scattano le vaccinazioni
7 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
Influenza, il Titano gioca d’anticipo. Giovedì scattano le vaccinazioni

Dalle 9 alle 16 open day all’ospedale di Stato: gli over 14 potranno ricevere la dose senza prenotazione

I direttori dell’Iss, Pierluigi Arcangeli, Alessandro Bertolini e Nicola Ranieri

"Proteggi te stesso e i tuoi cari". Questo lo slogan scelto dall’Istituto per la sicurezza sociale per la campagna di vaccinazione antinfluenzale. "La stagione influenzale è infatti alle porte e proteggersi con il vaccino – dicono dall’Iss – è un atto di responsabilità verso sé stessi e la collettività. E così anche per quest’anno, sono stati anticipati i tempi di avvio della vaccinazione, per cercare di ridurre al minimo la circolazione dei virus influenzali".

Si incomincia giovedì con un open day vaccinale, dalle 9 alle 16, nella sala vaccini, al piano -1 dell’ospedale di Stato (palazzina ex casa di riposo). Riservata agli over 14 anni. Per partecipare all’open day non è necessaria la prenotazione. Come ogni anno, la vaccinazione antinfluenzale è rivolta a tutti, con una raccomandazione particolare alle categorie a rischio: bambini fino ai 6 anni, donne in gravidanza, assistiti over 60, persone con patologie acute e croniche e operatori sanitari.

"La vaccinazione è sicura, efficace e viene offerta gratuitamente a tutti coloro che faranno richiesta – dicono dall’Istituto – Per garantire una celere gestione della campagna vaccinale, è stato predisposto un calendario di sedute nei mesi di ottobre e novembre che si terranno tutte, contrariamente a quanto avveniva gli altri anni, all’ospedale di Stato, sempre nella sala vaccini al piano -1, sia per gli adulti, sia per i minori in età pediatrica".

Cinque date per i ’grandi’ (23 ottobre dalle 9 alle 16.30, 6 novembre dalle 9 alle 16.30; 11 novembre dalle 9 alle 13, 20 novembre dalle 9 alle 16.30 e 25 novembre dalle 9 alle 13) e quattro per la vaccinazione dei minori (10 ottobre, 17 ottobre, 10 novembre, 17 novembre, sempre dalle 14 alle 18). Ad eccezione dell’open day, per partecipare alle altre sessioni vaccinali è necessario prenotarsi tramite il Cup, contattando il numero 0549-994889.

"La prevenzione rimane il nostro approccio prioritario per garantire la salute della comunità sammarinese – le parole del segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni – Anche quest’anno abbiamo voluto mantenere tempi anticipati per la campagna vaccinale antinfluenzale, consapevoli che ogni giorno guadagnato nella copertura vaccinale significa maggiore protezione per tutti".

"L’obiettivo – spiega il direttore generale dell’Iss, Claudio Vagnini – è chiaro: raggiungere il maggior numero possibile di cittadini per costruire una barriera efficace contro l’influenza stagionale. I dati scientifici confermano che la vaccinazione rimane il mezzo più efficace per prevenire la malattia e le sue complicazioni, ed è per questo che l’Iss continua a investire risorse e competenze in questa direzione strategica".

