Influenza, sono partite le vaccinazioni

Anche nel Riminese, è partita la nuova campagna di vaccinazione contro l’influenza. L’Ausl Romagna ricorda che "la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e a quelle che hanno appena partorito, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, a chi è affetto da malattie croniche che espongono a un maggior rischio di complicanze in caso di influenza". La campagna è rivolta in particolar modo anche "ai pazienti ricoverati in strutture di lungodegenza, ai familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze, agli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, come medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco". Il vaccino viene somministrato dai medici di medicina generale, dai pediatri, dai servizi di Igiene e sanità Pubblica, dalle farmacie convenzionate aderenti al progetto vaccinazioni antinfluenzali. Per le donne in gravidanza è previsto il libero accesso (senza prenotazione a cup e senza impegnativa del medico curante) per vaccinazione antinfluenzale in tutti gli ambulatori di sanità pubblica della Romagna negli orari di apertura (oltre alla vaccinazione antipertossica al terzo trimestre di gravidanza). Tutti i cittadini maggiorenni che hanno diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita possono vaccinarsi in farmacia. Anche chi non rientra nelle categorie per le quali è prevista la gratuità può ugualmente richiedere la vaccinazione presso le farmacie convenzionate aderenti, con spesa del vaccino e della prestazione a proprio carico. Confermata anche quest’anno la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti Covid. Già disponibile il vaccino contro la nuova variante JN 1. Anche in questo caso, è possibile prenotarsi al cup oppure nelle farmacie convenzionate aderenti al progetto.