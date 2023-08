Informazione e social "La verità oltre i like"

Fare informazione è diventata una sfida ancora più grande, in un’epoca dominata dai social e dalle fake news. Se ne è parlato ieri pomeriggio, in uno degli ultimi incontri del Meeting. Moderato da Bernhard Scholz, presidente del Meeting, il dibattito su La responsabilità del quotidiano ha avuto come protagonisti Agnese Pini, direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno, Luciano Fontana del Corriere della Sera, Maurizio Molinari della Repubblica, Roberto Sommella di Milano Finanza.

Per i quotidiani "stare dentro i social è inevitabile, visto che i dibattiti pubblici si fanno soprattutto sui social – ha sottolineato la Pini – Ma l’informazione è tutta un’altra cosa e si basa anche sulla sintesi tra le diverse opinioni. E noi giornalisti abbiamo tutti gli strumenti per fare il nostro lavoro, senza cedere alla tentazione di scendere al livello dei like". Per Molinari "siamo ancora nella fase adolescenziale della rivoluzione digitale": occorre fare attenzione. Ma per Luciano Fontana "si riconosce ancora ai giornali un valore molto diverso da quello che possono dare i social".