Infortuni e morti, ora si sciopera. Edilizia e sanità settori a rischio

Sciopero generale indetto da Cgil e Uil per dire basta alle morti sul lavoro, ridurre le tasse su chi lavora o è in pensione e per chiedere un diverso modello nel fare impresa. I sindacati invitano i lavoratori a incrociare le braccia giovedì. Lo sciopero sarà di 4 ore al termine del turno per tutti i settori privati, ad eccezione dei settori dell’edilizia, legno, laterizi, lapidei e cemento, dove sarà di 8 ore. Nei settori dei grafici e delle telecomunicazioni, lo sciopero sarà nelle prime 4 ore di ogni turno. A Rimini si svolgerà un presidio davanti alla Prefettura alle 17 di giovedì.

Le braccia incrociate arrivano dopo la pubblicazione dell’ultimo report sugli infortuni e malattie professionali con statistiche anche per la realtà riminese. Come era accaduto per il primo mese dell’anno in cui c’erano state percentuali superiori rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, anche il mese di febbraio si assiste ad aumenti. Sugli infortuni denunciati, ad esempio, l’aumento è del 3% con 684 casi complessivi, venti in più rispetto a febbraio 2023. L’aumento maggiore è nel settore delle costruzioni dove si nota un più 8%. Valori significativi anche nel trasporto e magazzinaggio (4,7%), commercio all’ingrosso e officine (5,5%), e soprattutto nella sanità e assistenza sociale dove l’aumento è del 7,8%, una conferma dopo il segno più registrato nel mese di gennaio. Nelle denunce di malattia professionale la variazione è di un +30,4%. La maggior parte delle denunce riguarda le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo con 47 casi quando nel febbraio del 2023 erano 38. A fronte anche di questi numeri oggi si sciopera perché "La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere prioritarie per tutte le imprese". In termini di azioni, i sindacati continuano a chiedere "l’abolizione del subappalto a cascata e di garantire pari trattamento economico e normativo per i lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati".