Ingerenze politiche sui giornalisti. Rtv convocata in Commissione

La denuncia di ingerenze a inizio anno. "Non siamo i portavoce dei politici". Oggi la politica vuole capire chi ha cercato in qualche modo di condizionare i giornalisti di San Marino Rtv che avevano deciso di rompere il silenzio. Così, approvando un ordine del giorno presentato da Domani Motus Liberi e Repubblica Futura, la Commissione Esteri convoca il comitato di redazione. "Quell’affermazione – dice Fabio Righi di Motus Liberi – colpisce l’intero quadro politico e noi non ci sentiamo per nulla rappresentati dalle considerazioni che sono state fatte in cui si limita, a detta loro, la libertà di stampa. Si parla di pressioni politiche al fine di cambiare la linea editoriale. Visto e considerato che l’affermazione colpisce tutti, chiediamo l’audizione del comitato di redazione per capire di che cosa stiamo parlando". Poi a prendere la parola in Commissione è il segretario di Stato con delega all’Informazione, Federico Pedini Amati.

"Quella nota del comitato di redazione di San Marino Rtv – dice – non dice maggioranza o opposizione, ma parla di ingerenze bipartisan che vengono avanti nei vari governi. Nei confronti dei giornalisti non ci dovrebbe essere nessun tipo di ingerenza. Questo l’abbiamo detto in commissione anche con il direttore Roberto Sergio. Quindi se ci sono state, il comitato di redazione venga ad esporle in commissione. Io su questo non mi sono mai negato. Quindi, io non ho nessun problema, purché si facciano i nomi e i cognomi perché sennò diventa una farsa. Personalmente avevo già scritto una e-mail invitando il Cdr a spiegarmi quali fossero queste ingerenze. Non mi aspetto che tutto finisca in una bolla di sapone, altrimenti diventa un altro problema".

Quell’ordine del giorno delle due forze di opposizione presentato anche per impegnare il Congresso di Stato a dare esecuzione a quanto previsto dalla legge sull’informazione riguardo le testate giornalistiche on-line che quotidianamente si occupano delle vicende del Titano, viene respinto con 9 voti contrari, 3 voti favorevoli e 1 astenuto. Ma dal Segretario Pedini Amati e dalla maggioranza arriva l’impegno di invitare il comitato di redazione di San Marino Rtv a riferire in Commissione per chiarire meglio le circostanze denunciate nella propria nota del 2 gennaio scorso. "Siamo tutti a disposizione per i chiarimenti – dice Matteo Rossi del Psd – e capire anche dal comitato di redazione quali sono le perplessità e le sensibilità da parte dei giornalisti".